Oferty pracy IT popularne w 2021 roku

Branża IT nieustannie się rozwija, przeobraża i tworzy nowe obszary, które być może w najbliższych latach będą stanowiły najważniejszy trend w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Programiści ciągle w cenie

Data Scientist czyli analiza danych kluczem do kariery w IT

Specjaliści Cloud Computing

RPA i SI - technologie, które rozwijają się w zawrotnym tempie

Choć IT to bardzo szeroka dziedzina, większości osób niezwiązanych bezpośrednio z branżą kojarzy się jednak z programowaniem aplikacji desktopowych czy mobilnych lub tworzeniem stron internetowych. Jest w tym sporo prawdy, gdyż to właśnie programiści są wciąż najbardziej pożądaną grupą pracowników sektora IT, na stanowiska których wciąż znaleźć możemy najwięcej ofert rekrutacyjnych.Choć programowanie samo w sobie zawsze było zawsze popularne, to jednak technologie i języki, które uchodzą za najbardziej cenione, zmieniają się na przestrzeni lat. Na jakie języki programowania warto postawić, chcąc rozpocząć karierę w IT? Przede wszystkim:• JavaScript• Java• PythonTe trzy technologie, według wszelkich rankingów biją rekordy popularności, czego faktycznym potwierdzeniem są oferty pracy IT dotyczące programistów tych języków.Data Science i Big Data to pojęcia, które znane są w branży zaledwie od kilku lat, jednak już teraz możemy być pewni, że te obszary IT będą się dynamicznie rozwijać w przyszłości. Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o tysiące napływających danych i informacji może stanowić ogromne wyzwanie. Zadaniem specjalistów do spraw Analizy Danych jest przeanalizowanie ich, wykorzystanie i dostarczenie jednoznacznych, łatwych do zrozumienia przekazów, stanowiących klucz do podjęcia prawidłowych decyzji.Wartość danych i informacji jest coraz większa, z czego zdają sobie powoli sprawę wszystkie firmy, poszukując osób, które są w stanie odnaleźć się w ich gąszczu. Dlatego też Analitycy Big Data i Data Scientists to bardzo poszukiwani specjaliści, którzy z pewnością nie będą narzekali na brak ofert pracy w 2021 roku.Rozwiązania chmurowe i wykorzystanie ich, szczególnie w ujęciu pracy zdalnej stanowi klucz do rozwoju firmy nawet w tak trudnych czasach, jak obecne. Z każdym miesiącem zeszłego roku mogliśmy obserwować, jak pojęcie szybkiego dostępu do danych z każdego miejsca i urządzenia zyskuje na wadze. Cloud Computing rozwija się, popyt na usługi chmurowe jest zwyżkowy, w związku z tym coraz więcej specjalistów ds. chmury obliczeniowej będzie potrzebnych, by sprostać wymaganiom klientów i by oferować im nowe, innowacyjne funkcjonalności związane z chmurą.Automatyzacja procesów biznesowych oraz wprowadzanie elementów Sztucznej Inteligencji do firm to trend, którym zainteresowane są przedsiębiorstwa z praktycznie każdej gałęzi gospodarki. Gwarancja zwiększenia wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów to coś, co zachęca wielu przedsiębiorców do wdrożenia rozwiązań RPA i SI w swoich organizacjach.W zależności od potrzeb konkretnej firmy rozwiązania te mogą przybrać postać gotowego produktu lub zupełnie nowego, innowacyjnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które w pełni pokryje wszystkie, nawet najbardziej specyficzne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. W tym obszarze przewiduje się również znaczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów, którzy zajmować się będą projektowaniem rozwiązań automatyzujących, ich tworzeniem oraz wdrażaniem. Wiele firm decyduje się na samodzielne zatrudnienie specjalistów, których zadaniem jest stworzenie rozwiązań klasy RPA i SI. Jednak nie zawsze kadra zarządzająca posiada odpowiednie kompetencje, by znaleźć odpowiednią osobę, która jest w stanie udźwignąć ciężar wykonania takiego usprawnienia. Jak wiadomo, nietrafione rekrutacje to strata czasu i pieniędzy - częste problemy rekrutacyjne i outsourcing rekrutacji w branży IT