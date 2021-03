Vercom rozpoczyna testy "następcy SMS" w sieci Play

Łukasz Szewczyk

• Vercom podpisał umowę z operatorem PLAY na testy komercyjnego wykorzystania rozwiązania RCS (Rich Communication Suite).

• Standard RCS, nazywany następcą SMS'a lub SMS'em 2.0, rewolucjonizuje klasyczne wiadomości tekstowe, rozszerzając je o dodatkowe funkcje znane z komunikatorów internetowych.

Standard RCS nazywany następcą SMS, czy też SMS-ami nowej generacji wprowadza m.in. szereg funkcjonalności znanych z internetowych komunikatorów, jak przesyłanie wysokiej jakości zdjęć, plików video, prowadzenie grupowych konwersacji czy też śledzenie dostarczenia i odczytania wiadomości. Co ważne, RCS działają w oparciu o numer telefonu, więc użytkownik nie musi instalować dodatkowych aplikacji. RCS to także nowe możliwości dla biznesu, umożliwiają bowiem wdrożenie tzw. komunikacji konwersacyjnej, dzięki której możliwe będzie zautomatyzowanie - w sposób przyjazny i w pełni spersonalizowany - wielu kluczowych procesów w firmach, takich jak sprzedaż czy obsługa klienta.Vercom już dwa lata temu rozpoczął, jako pierwsza polska firma, współpracę z Google w zakresie wprowadzenia wiadomości RCS w naszym kraju.- komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.Wiadomości SMS wciąż są najpopularniejszym kanałem komunikacji z największym dotarciem i wskaźnikami efektywności. Kanał OTT (tj. komunikatory typu WhatsApp, Viber, Messenger), z racji potrzeby wykorzystywania zewnętrznych aplikacji pozycjonuje się zdecydowanie niżej pod względem popularności. Złotym środkiem wydaje się standard RCS, który bazuje na powszechności SMS, oferując przy tym kluczowe dla biznesu funkcje znane m.in. z rozwiązań OTT. Pokazuje to wielki potencjał kanału RCS. Według analityków Juniper Research obecnie globalny rynek RCS wart jest ok 2 mln USD, a w 2025 r. jego wartość ma wzrosnąć do 4 121 mln USD, co oznacza wskaźnik CAGR na poziomie aż 365 proc.- dodaje Tomasz Pakulski, członek zarządu Vercom.Według analityków firmy Juniper do roku 2025 udział RCS w rynku CPaaS (Communication Platform-as-a-Service), może wynieść nawet 25%, co oznacza że RCS może w krótkim czasie zrewolucjonizować sposób w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami.