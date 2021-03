5G dla użytkowników T-Mobile na kartę. Nowy pakiet Bez limitu XL

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile udostępnia swoją sieć 5G także dla użytkowników usług na kartę

• W ofercie operatora pojawił się nowy pakiet Bez limitu XL

Nowa oferta T-Mobile na kartę

Już w 2020 roku infrastruktura T‑Mobile oferowała zasięg sieci piątej generacji ponad 6,3 milionom osób na terenie całego kraju, w tym m.in. w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Chorzowie, Poznaniu, Kielcach czy Opolu. Wówczas z sieci piątej generacji mogli skorzystać tylko klienci abonamentowi, teraz do tego grona dołączają użytkownicy na kartę.Nowa oferta dla użytkowników T‑Mobile na kartę rozszerzy dotychczasową taryfę GO!. Do pakietów "Bez limitu S", "Bez limitu M" i "Bez limitu L" dołączył nowy - "Bez limitu XL" - umożliwiający korzystanie z sieci 5G. Jest to propozycja rozliczana analogicznie do pozostałych pakietów, czyli w 30-dniowym cyklu. Użytkownik, który ją wybierze, otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, a także 20 GB internetu."Bez limitu XL" obejmuje także bezpłatny dostęp do usługi Supernet Video HD, umożliwiającej korzystanie z aplikacji i platform streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, TikTok, Prime Video, Ipla czy Player, bez utraty gigabajtów. Za całość użytkownicy zapłacą 39 zł miesięcznie. Dodatkowo w taryfie GO! użytkownik zyskuje bonusowe gigabajty po doładowaniu konta - po zasileniu go kwotą 40 zł, klient otrzyma dodatkowe 20 GB i będzie mógł wówczas cieszyć się pakietem aż 40 GB.Z oferty mogą skorzystać również osoby, które do tej pory były posiadaczami innego planu taryfowego - Frii, Nowy Tak Tak, Hot, Happy lub internetu na kartę Blueconnect. Aktywacja oferty spowoduje zmianę taryfy na GO! i wyłączenie poprzednich usług.