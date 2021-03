TIDAL w nowych opcjach HiFi oraz Family dostępny w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Serwis muzyczny TIDAL został wzbogacony o nowe warianty

• Plus daje możliwość korzystania z usługi TIDAL HiFi. Zapewnia ona bezstratną jakość dźwięku jak na płycie CD oraz katalog z jakością dźwięku Masters, czyli o najwyższych możliwych parametrach.

Klienci Plusa mogą już korzystać z popularnego serwisu muzycznego TIDAL w nowych wariantach i dodatkowych funkcjonalności. Nowością jest wariant TIDAL HiFi, który jest dostępny tylko w Plusie, bowiem Plus jako pierwszy operator w Polsce wprowadził go do oferty dla swoich klientów.opiera się na formacie FLAC (16 bit / 44,1 kHz) zapewniającym intensywniejszy i czystszy strumieniowy przesył dźwięku. To praktycznie bezstratna jakość o parametrach pozwalających na słuchanie muzyki w jej najczystszej postaci jak z płyty CD. W tym wariancie usługi jest także dostępny dodatkowy katalog z jakością dźwięku Masters (MQA), który zapewnia odbiorcom dźwięk w uwierzytelnionej i nienaruszonej wersji (zazwyczaj 24 bity / 96 kHz) o najwyższych możliwych parametrach. Jest on tak doskonały, jak brzmiał w studiu nagraniowym i dokładnie taki, jak chciał tego artysta.Nowym wariantem serwisu jest także. To pakiet rodzinny, który pozwala na korzystanie z usługi przez nawet sześć osób, a każdy użytkownik ma indywidulane spersonalizowane konto i dostęp do własnych playlist. TIDAL Family jest dostępny również w drugim wariancie z HiFi, czyli najlepszą jakością dźwięku.Serwis muzyczny TIDAL w Plusie i cztery rodzaje subskrypcji do wyboru:za 19,99 zł miesięcznie., czyli pakiet rodzinny za 29,99 zł miesięcznie., czyli wariant z muzyką w najlepszej jakości dźwięku za 39,99 zł miesięcznie., czyli pakiet rodzinny z muzyką w najlepszej jakości dźwięku za 59,99 zł miesięcznie.Z usługi TIDAL mogą skorzystać klienci wszystkich rodzajów usług w sieci Plusa, a. W okresie bezpłatnego użytkowania mają możliwość wypróbowania wszystkich wariantów, a po tym czasie zostanie ona przekształcona w usługę płatną zgodnie z wybranym wariantem. Plus daje swoim klientom możliwość dopisania usługi TIDAL do rachunku za usługi telekomunikacyjne.TIDAL to serwis umożliwiający słuchanie muzyki na żądanie w wysokiej jakości zarówno online, jak i w trybie offline. Zawiera miliony utworów polskich i zagranicznych artystów, a w serwisie znajdują się też materiały wideo, m.in. teledyski i nagrania z koncertów. Oferuje muzykę całkowicie bez reklam i jest ona odtwarzana nawet gdy aplikacja działa w tle, pozwalając na swobodne korzystanie z innych funkcji telefonu w tym samym czasie. Z TIDAL można korzystać również na telewizorze czy stronie internetowej.