Niestandardowe rozwiązania w Twojej łazience. Jak zaoszczędzić przestrzeń?

Zaaranżowanie małej łazienki - aby była ona praktyczna, wygodna i ładna - to nie lada wyczyn. Zwłaszcza, że musi pomieścić sporego rozmiaru gabaryty jak wyposażenie ceramiczne czy sprzęty AGD. Nowoczesne, sprytne rozwiązania pomogą pomieścić wszystko co niezbędne i stworzyć funkcjonalną oraz przytulną łazienkową przestrzeń.

Jasne kolory przede wszystkim!

Pralka frontem do... użytkownika?

Wanna czy prysznic?

Meble, które wiszą

Muszla klozetowa na miarę potrzeb

I choć może nie powiększy dosłownie przestrzeni, jasny kolor ścian wizualnie ją poszerzy. To bardzo ważne -zwłaszcza w pomieszczeniach bez okien. Ciemne barwy optycznie zmniejszają metraż i bardzo przytłaczają, sprawiając wrażenie ciasnej celi. Jeśli pragniemy komfortu i pozytywnej energii, warto postawić na jasne kolory. Biele, beże oraz jasne i ciepłe szarości na pewno sprawią, że na oko łazienka będzie większa i przede wszystkim przytulniejsza.Oczywiście najpopularniejszym modelem jest standardowo ładowana od frontu. Może mieć też różną szerokość i głębokość. Zaletą klasycznych pralek jest to, że góra może służyć za blat, na którym możemy ustawić wszystkie podręczne rzeczy. Jednak żadna pralka ładowana do frontu nie zaoszczędzi tyle łazienkowego miejsca co model ładowany od góry. Pralki Electrolux ładowane od góry oferują szeroki wybór funkcji, które nie tylko pozwolą Ci zaoszczędzić przestrzeń, ale też zadbać o odzież, przedłużając ich "żywotność".Oto jest pytanie, trochę z rodzaju tych jak: kawa czy herbata? Są osoby, które najzwyczajniej nie wyobrażają sobie domowych pieleszy bez możliwości zanurzenia się w ciepłej, aromatycznej kąpieli z pianą, przy blasku świec. Ale tak obiektywnie - wanna to "złodziejka" przestrzeni. Prysznic będzie zdecydowanie bardziej ergonomicznym rozwiązaniem niż nawet mała wanna. Najmniej miejsca zajmuje modny ostatnio bezbrodzikowy prysznic z odpływem w podłodze. Zamiast klasycznej otwieranej kabiny - szklana ścianka, albo po prostu zasłonka, którą w każdej chwili można ściągnąć, zyskując więcej przestrzeni.Jeśli jednak dla Ciebie łazienka bez wanny nie istnieje, możesz pomyśleć o jej namiastce. Kompromisem może się okazać narożna kabina prysznicowa z pogłębionym brodzikiem (nawet do 40 cm), z możliwością korkowania odpływu. Może nie da się w niej wyciągnąć, ale z całą pewnością można zażywać małych kąpieli, przy zaoszczędzeniu miejsca.To ogromna oszczędność miejsca. "Uwalniając" podłogę od szerokich gabarytów, dajesz łazience dodatkową przestrzeń, którą możesz w praktyczny sposób wykorzystać. Na przykład wsunąć pod szafkę podumywalkową miskę, koszyk z chemią przemysłową czy z detergentami do prania. Meble podwieszane nie przytłaczają, pozwalają sprawnie odświeżyć podłogę - co w przypadku małych powierzchni jest nie lada wyczynem, a także dają możliwość powieszenia na takiej wysokości, jaka jej użytkownikom najbardziej odpowiada.Również wyposażenie sanitarne możesz dostosować do małego metrażu. Oczywiście rozmiar to jedno. Druga kwestia to - jak w przypadku szafek - zamocowanie. Podwieszana muszla zajmie mniej miejsca niż klasyczna "na nodze". I jeszcze jedno sprytne sanitarne rozwiązanie. Marzy Ci się bidet? Ale ze względu na metraż łazienki jego montaż nie niemożliwy! Klozet 2 w 1 rozwiąże ten problem, wzbogacając Twoją łazienkę także o funkcję bidetu.