Multistore - nowy wymiar integracji w e-commerce

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak by to było, gdyby wszystkie Twoje sklepy internetowe działały w oparciu o tę samą bazę danych? Sprawdź, na czym polega system multistore i jak wiele możesz dzięki niemu zyskać.

Na czym polega system multistore?

Jeden wspólny system zarządzania magazynem, aktualizujący informacje we wszystkich powiązanych z nim sklepach przy każdorazowej zmianie asortymentu.



Panel kontrolny, umożliwiający monitorowanie aktywności wszystkich sklepów z jednego miejsca. Dzięki temu oszczędzisz mnóstwo czasu i będziesz mógł zająć się tym, co ma realną wartość dla Twojego biznesu. Nowe zamówienia, rejestracje czy uwagi odnośnie zamówień ze wszystkich Twoich sklepów będą na Ciebie czekały w panelu multistore.



Możliwość ustalania różnych cen i wariantów produktów dla poszczególnych sklepów. Bezproblemowo rozdzielisz swoją ofertę na detaliczną oraz hurtową, za pomocą kilku kliknięć decydując, które z umieszczonych w bazie produktów powinny być wyświetlane na danej stronie.



Decyzja, która zmieni oblicze Twojego biznesu

Prowadzenie biznesu w internecie otwiera przed nami ogromne możliwości. Większość charakterystycznych dla sklepów stacjonarnych opłat nas nie dotyczy, a my jako przedsiębiorcy możemy mieć znacznie większą swobodę w profilowaniu asortymentu pod kątem określonej grupy klientów.Do tej pory uruchamiając kilka równolegle działających sklepów musieliśmy zachować wyjątkową ostrożność. Szczególnie, jeśli prowadziliśmy kilka platform uwzględniających te same produkty. Ręczne wprowadzanie zmian w asortymencie, ogrom czasu spędzonego na obsłudze poszczególnych sklepów i raz po raz zdarzające się wpadki z zamówieniami to niemalże codzienność osób, prowadzących kilka platform e-commerce jednocześnie.W systemie multistore nigdy więcej nie będziesz musiał martwić się o integrację Twoich sklepów. Narzędzie zostało stworzone specjalnie z myślą o przedsiębiorcach pragnących wprowadzić zróżnicowanie do swojej oferty oraz wygodnie zarządzać kilkoma sklepami równocześnie. Co dokładnie zyskasz dzięki przejściu na multistore?Multistore daje Ci pewność doskonałej integralności środowiska e-commerce - niezależnie od ilości prowadzonych równolegle sklepów. Dzięki temu rozwiązaniu bardzo niskim kosztem rozdzielisz swoją bazową ofertę, tworząc ściśle sprofilowane pod kątem określonych odbiorców marki. Przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi marketingowych zwiększysz w ten sposób swoje obroty nawet kilkakrotnie.Multistore daje Ci absolutną swobodę w kreowaniu swojego rynkowego wizerunku oraz wykorzystaniu najlepiej sprawdzających się w Twoim przypadku narzędzi e-commerce. Czas oszczędzony na obsłudze technicznej sklepów będziesz mógł spożytkować na tworzenie strategii marketingowych oraz inne przedsięwzięcia bezpośrednio usprawniające Twój biznes. A co najważniejsze - uruchamianie kilku sklepów w systemie multistore jest. Inwestując w inteligentne rozwiązania przyczyniasz się do odczuwalnego rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.