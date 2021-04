Orange i APG zapowiadają światłowód na obszarach pozbawionych szybkiego Internetu

Łukasz Szewczyk

• Orange Polska i APG podpisali porozumienie, które zakłada stworzenie spółki joint venture i objęcie zasięgiem światłowodowym około 2,4 mln gospodarstw domowych w Polsce do 2025 roku, głównie na terenach, gdzie dziś brakuje infrastruktury.

Joint venture będzie w 50% własnością Orange Polska, a w 50% własnością APG. Orange wniesie do spółki około 700 tys. łączy światłowodowych wraz z hurtowym dostępem do ok. 160 tys. klientów, korzystających już z usług. Światłowód Inwestycje wybuduje 1,7 mln łączy, co oznacza że sieć obejmie w sumie 2,4 mln gospodarstw domowych i stanie się największym niezależnym światłowodowym operatorem hurtowym w Polsce.- mówi Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.Polska jest obecnie na etapie rozwoju i tworzenia nowoczesnej infrastruktury, która jest niezbędna dla wzrostu konkurencyjności gospodarki naszego kraju. Dzięki współpracy z APG, Orange Polska będzie mógł kontynuować budowę sieci światłowodowej, przyczyniając się ku rozwojowi nowoczesnych technologii w Polsce. 1,7 mln nowych łączy istotnie poszerzy obecny zasięg światłowodów w Polsce - liczba łączy światłowodowych w kraju szacowana jest na ponad 7 mln.- powiedział Patrick Kanters, Managing Director Global Real Assets w APG.Światłowód Inwestycje będzie wyłącznie operatorem hurtowym. To oznacza, że Orange Polska i inni operatorzy będą mogli mieć dostęp do tej sieci by świadczyć na niej usługi detaliczne swoim klientom. Orange Polska, bazując na doświadczeniu i zapleczu technologicznym będzie głównym partnerem technicznym zapewniającym budowę i utrzymanie sieci, dzierżawę elementów sieci oraz inne usługi wspierające.Zamknięcie transakcji jest planowane do końca sierpnia 2021. Środki finansowe z transakcji istotnie wzmocnią bilans Orange Polska oraz będą ważnym elementem nowej strategii, której ogłoszenie jest planowane na drugi kwartał tego roku.