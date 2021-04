Netia stawia na komunikację zintegrowaną z Cisco Webex

Łukasz Szewczyk

• Netia zaoferowała rozwiązanie integrujące wszelkiego typu usługi głosowe z najnowszą generacją chmurowego komunikatora Cisco Webex.

• Nowa paleta rozwiązań nosi nazwę Netia UC with Cisco Webex.

Netia UC with Cisco Webex to nowa jakość w klasie rozwiązań Komunikacji Zintegrowanej (Unified Communications), która łączy tradycyjną telefonię z najnowszymi rozwiązaniami, tworząc wygodne dla użytkownika narzędzie do komunikacji, dostępne na dowolnym urządzeniu, z dowolnego miejsca.Platforma zapewnia szybką i optymalną kosztowo integrację wszystkich sposobów komunikacji, oferowanych na bazie infrastruktury Grupy Netia (połączenia głosowe przez linie analogowe, cyfrowe ISDN, cyfrowe z zaawansowanymi funkcjami PABX i Call Center, nowoczesne rozwiązania VoIP w chmurze, tj. IntegralNet, integracja z SIP TRUNK, umożliwiająca połączenia z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu) z najnowszym komunikatorem chmurowym Cisco Webex.- powiedział Paweł Rychcik, Kierownik Działu Produktów B2B w Netii. -- dodał Rychcik.Atutem nowego rozwiązania UC Netii jest fakt, że skorzystanie z niego nie pociąga za sobą dodatkowych nakładów inwestycyjnych po stronie klientów oraz zapewnia stały, przewidywalny koszt użytkowania. Netia UC with Cisco Webex oferuje też najlepszy na rynku stosunek ceny do zakresu funkcjonalnego i jakości wielokanałowej komunikacji. Komunikator Cisco Webex jest stale wzbogacany o nowe, innowacyjne funkcje, które będą dostarczane wszystkim klientom Netii tuż po wdrożeniu.