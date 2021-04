Play wdraża usługę mojeID

Łukasz Szewczyk

• Operator sieci komórkowej Play udostępnia swoim klientom możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem usługi mojeID prowadzonej przez KIR.

• Rozwiązanie umożliwi dotychczasowym i nowym klientom operatora wygodne zawieranie online umów abonamentowych oraz aneksów.

Dzięki mojeID, użytkownicy Play mogą zarządzać swoimi usługami w wygodniejszy sposób. Dostarczane przez KIR rozwiązanie jest bezpieczną i wygodną metodą uwierzytelnienia klienta w relacjach z dostawcami usług w trybie online. Potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez bankowość internetową w oparciu o dane, które zostały wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot - dostawcę tożsamości, np. bank. Od teraz nowi i dotychczasowi klienci Play mogą zawierać umowy lub je aneksować całkowicie online.- podsumowuje Maciej Żyto, Dyrektor Digital Marketingu w Play.Z oferty Play, wiodącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce, korzysta ponad 15 mln klientów. Spółka świadczy usługi telefonii komórkowej, a także mobilnego i stacjonarnego dostępu do internetu klientom indywidualnym oraz biznesowym, w tym przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom. Operator udostępnia także bogatą ofertę kanałów oraz umożliwia korzystanie z platform streamingowych w ramach swojej usługi telewizyjnej Play Now TV.- mówi Piotr Wichowski, dyrektor Linii biznesowej usługi identyfikacji z KIR.Zdalne potwierdzenie tożsamości za pomocą mojeID zapewnia użytkownikom dostęp do szerokiego zakresu usług online świadczonych przez dostawców m.in. z branży energetycznej, medycznej, telekomunikacyjnej, finansowej i ubezpieczeniowej.