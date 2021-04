12 milionów mieszkańców Polski w zasięgu sieci 5G Plusa

Łukasz Szewczyk

• Plus zasięgiem swojej sieci 5G objął już 12 milionów mieszkańców Polski.

• Sieć 5G 2600 TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach.

12 mln mieszkańców w zasięgu 5G Plusa

Plus przyspieszył budowę sieci 5G. Pierwsza komercyjna sieć 5G w Polsce została uruchomiona niespełna rok temu. Pół roku po jej wdrożeniu, w listopadzie 2020 r. w zasięgu najnowocześniejszego internetu mobilnego Plusa znajdowało się już ponad 7 milionów osób. Dzisiaj w zasięgu 5G Plusa mieszka już ponad 12 milionów Polaków, a intensywny rozwój najlepszej i najszybciej rozbudowywanej sieci 5G w Polsce trwa dalej.- powiedział Jacek Felczykowski, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.Plus nie tylko przyśpieszył realizację dotychczasowego planu budowy sieci 5G, ale również intensywnie pracuje nad jej dalszym rozwojem. Zasięg 5G będzie sukcesywnie zwiększany w miejscowościach, w których 5G już działa, jak również pojawi się w nowych lokalizacjach.Wraz z rozwojem zasięgu sieci 5G, Plus poszerza także portfolio sprzętów. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 20 smartfonów i routerów z dostępem do 5G. Wkrótce pojawią się kolejne, atrakcyjne cenowo, nowe smartfony 5G czołowych światowych producentów.Plan operatora na ten rok zakładał objęcie zasięgiem ponad 11 milionów Polaków. Sprawna rozbudowa 5G pozwoliła na realizację dużej części założeń już w pierwszych miesiącach 2021 r. Tym samym łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa przekroczyła 1500, a w zasięgu najszybszej sieci 5G w Polsce mieszka już 12 milionów osób w ponad 160 miejscowościach na terenie całego kraju.Na liście nowych lokalizacji znalazły się: Jeżów Sudecki, Żołędowo, Grębocin, Elizówka, Rawa Mazowiecka, Ksawerów, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie, Brzezie, Rowy, Przechlewo, Łubiana, Lębork, Lipusz, Czeladź, Działdowo, Ełk, Kętrzyn, Leszno, Dąbcze, Skórzewo, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin.Nowe stacje bazowe zostały uruchomione także w miastach, w których 5G było już obecne wcześniej.Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie:• województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Jeżów Sudecki,• województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Białe Błota, Żołędowo, Grębocin,• województwo lubelskie: Biała Podlaska, Lublin, Zamość, Dominów, Elizówka,• województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski,• województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Rawa Mazowiecka, Ksawerów,• województwo małopolskie: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Szczyglice,• województwo mazowieckie: Warszawa, Radom, Pruszków, Legionowo, Piaseczno, Otwock, Wołomin, Ząbki, Grodzisk Mazowiecki, Marki, Piastów, Kobyłka, Józefów, Sulejówek, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Brwinów, Ożarów Mazowiecki, Karczew, Halinów, Wieliszew, Jabłonna, Zalesie Górne, Kanie, Rembelszczyzna, Komornica, Janki, Izabelin, Sękocin, Wolica, Kazuń, Urzut, Rzakta, Dawidy Bankowe, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów, Białobrzegi, Chrzanów Duży, Czosnów, Janówek Pierwszy, Józefów k/Otwocka, Kolonia Lesznowola, Laski, Michałowice k/Raszyna, Mysiadło, Nadarzyn, Nowe Iganie, Otrębusy, Płock, Radzymin, Raszyn, Rajszew, Podkowa Leśna, Rasztów, Emów, Blizne Jasińskiego (Stare Babice), Feliksów, Mościska, Wola Ducka, Zamienie,• województwo opolskie: Opole, Brzezie,• województwo podkarpackie: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno,• województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Suwałki,• województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Kowale, Rowy, Przechlewo, Łubiana, Lębork, Lipusz,• województwo śląskie: Katowice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa, Gliwice, Bielsko-Biała, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Lędziny, Mikołów, Będzin, Wola Kiedrzyńska, Czeladź,• województwo świętokrzyskie: Kielce,• województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Działdowo, Ełk, Kętrzyn,• województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Konin Stare Miasto, Baranowo, Brzeźno, Leszno, Dąbcze, Skórzewo,• województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Przecław, Jamno, Biesiekierz, Goleniów, Kołobrzeg, Komorówko, Lipiany, Mirosławiec, Pyrzyce, Stargard, Trzebiatów, Wolin.