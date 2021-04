Amazon Prime Video w dekoderach UPC 4K TV Box

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska poszerza ofertę cyfrowej rozrywki

• Użytkownicy dekodera UPC TV Box 4K zyskali dostęp do aplikacji Amazon Prime Video, dzięki której będą mogli oglądać filmy i seriale telewizyjne dostępne na tej platformie.

Amazon Prime Video w UPC / Fot. materiały prasowe

W nowego dekodera UPC 4K TV Box na koniec 2020 roku korzystało z niego już ponad 40 tys. klientów. Dekoder oferuje m.in. sterowanie głosem, integrację 360 z UPC TV Go, obsługę profili i rekomendacje, dzięki którym można dostosować ofertę telewizyjną do indywidualnych lub rodzinnych potrzeb klienta.- mówi Bogdan Bucurei, CMO UPC Polska.Klienci Amazon Prime Video będą mogli zalogować się do aplikacji na urządzeniu 4K TV Box poprzez swoje istniejące konto. Korzystanie z tej aplikacji na dekoderze 4K TV Box nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat poza stałym kosztem subskrypcji Amazon Prime Video. Aby rozpocząć korzystanie z Amazon Prime Video, użytkownicy 4K TV Box nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań - aplikacja zostanie zainstalowana na wszystkich aktywnych urządzeniach wraz z nadchodzącą aktualizacją.Z chwilą uruchomienia aplikacji Amazon Prime Video, posiadacze 4K TV Box uzyskają dostęp do licznych hitów filmowych i najlepszych seriali telewizyjnych dostępnych w serwisie, takich jak "Książę w Nowym Jorku", "Kolejny Film o Boracie", "Wikingowie", "Wspaniała Pani Maisel" czy "The Boys", również w jakości 4K.