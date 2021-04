Netflix nawet na 12 miesięcy w prezencie od Play

Łukasz Szewczyk

• Play wprowadza na rynek promocję dla fanów filmów i seriali

• Osoby decydujące się na ofertę Play Now TV z dekoderem TV Box mogą liczyć na 6 lub 12 miesięcy dostępu do serwisu Netflix w prezencie.

Netflix na 12 miesięcy w prezencie otrzymają ci konsumenci, którzy wybiorą Pakiet Rozszerzony Play Now TV wraz z dekoderem TV Box za 35 zł miesięcznie, który zapewnia dostęp do ponad 90 kanałów w ramach pakietów:Podstawowego (z kanałami m.in National Geographic, Disney Channel, FOX, Eleven Sports 3, Comedy Central, History, a także TVN, Polsat czy TVP1), Extra (z dodatkowymi kanałami filmowymi i dokumentalnymi, m.in AXN, BBC Brit, Kino Polska), Sport (zawierającego kanały rodziny Eleven Sports, w tym Eleven Sports 1 4K), Kids (oferującego szereg bajek i programów dla dzieci tj. Psi Patrol, Świnka Peppa, Ben 10) oraz News (czyli polskie i zagraniczne kanały informacyjne z TVN24 na czele)Aby zyskać Netflix na 6 miesięcy w prezencie, należy zdecydować się na telewizję Play Now TV w wersji podstawowej wraz z ofertą internetu bezprzewodowego lub stacjonarnego w umowie na 24 miesiące. Usługa telewizyjna Play Now TV w wersji podstawowej wraz z dekoderem TV BOX jest oferowana już za 10 zł miesięcznie.Internet w Play można wybrać w dwóch wariantach - bezprzewodowy w sieci komórkowej lub stacjonarny, zapewniający szybą prędkość pobierania, stabilne połączenie i brak limitu danych. W obu tych propozycjach usługa dostępna jest już od 35 zł miesięcznie. Zestaw telewizji i internetu w Play można kupić już za 45 zł miesięcznie z Netflix w promocji na pół roku w prezencie.Prezent w postaci dostępu do Netflix stanowi równowartość pakietu Standardowego HD (43 zł) na określoną w promocji liczbę miesięcy. Użytkownik może elastycznie zmieniać plan subskrypcji w dowolnym momencie na tańszy lub droższy, co spowoduje odpowiednio wydłużenie lub skrócenie okresu promocyjnego. Po tym czasie opłata miesięczna za subskrypcję Netflix będzie doliczona do rachunku Play dzięki usłudze "Netflix - Płacę z Play" dla wszystkich nowych użytkowników lub w przypadku klientów, którzy już wcześniej korzystali z serwisu przywrócona zostanie poprzednia metoda płatności. Z dostępu do Netflix można zrezygnować w dowolnym momencie.Oferta promocyjna dostępna jest do 30 czerwca 2021 roku, natomiast Netflix w prezencie od Play można w prosty sposób uruchomić na Play Now TV Box do końca lipca. Wystarczy wejść do aplikacji Netflix dostępnej na dekoderze i założyć konto w serwisie lub zalogować się na już istniejące.