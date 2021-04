Rynek pracy IT w Polsce 2021

Materiał partnera

Zarówno w Polsce, jak i innych zakątkach świata rynek pracy w IT zmienił się ze względu na pandemię koronawirusa. Praca zdalna stała się powszechnością w wielu gałęziach tego sektora, a software house'y, studia zajmujące się produkcją gier wideo czy inne firmy zatrudniające specjalistów IT, zauważyły szereg możliwości jaki niesie za sobą taki rodzaj realizacji projektów.

Lokalizacja już nie na pierwszym miejscu - praca zdalna w IT w okresie pandemii

Specjaliści w branży IT - jak ich efektywnie szukać?

Sektory na rynku IT - którzy specjaliści są obecnie pożądani?

Staż pracy na rynku IT, czyli zauważalny spadek juniorów

Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa

To, w jakim mieście znajduje się firma przekłada się rzecz jasna na zarobki czy możliwości dalszego rozwoju. Dotychczas największą popularnością, jako miejsce zamieszkania specjalistów IT, cieszyła się Warszawa i trend ten utrzymywałby się z pewnością dalej, jednak ze względu na pandemię koronawirusa duża część firm związanych z nowymi technologiami zdecydowała się na pracę zdalną. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy oraz w nadchodzącym 2022 roku taki model realizacji projektów jeszcze mocniej zyska na znaczeniu, a wiele firm, dostrzegając plusy takiego rozwiązania, stanie się bardziej otwarta na pracowników spoza miasta, w którym zlokalizowana jest firma. Z pewnością ułatwi to znalezienie pracy specjalistom IT, którzy z wielu różnych względów (rodzinnych czy finansowych) nie mogą pozwolić sobie na zmianę lokalizacji.Wypracowany w ten sposób model pracy podczas wdrażania stron internetowych, analizowania danych czy testów QA z pewnością będzie dużym ułatwieniem, gdy uda się zażegnać kryzys pandemiczny. Wtedy model pracy hybrydowej na rynku IT stanie się jeszcze popularniejszy na czym zyskają zarówno pracodawcy, jak i szeregowi pracownicy.Zamknięte biura i praca zdalna stanowić może spore utrudnienie, zwłaszcza jeśli dotychczas większość działań danego software house'u czy studia deweloperskiego (np. tego tworzącego gry wideo czy aplikacje użytkowe) skupiała się wokół ściśle współpracującego ze sobą zespołu. Znalezienie i późniejsze wdrożenie nowego programisty czy pracownika działu QA może stanowić nie lada wyzwanie, dlatego na znaczeniu zyskał outsourcing rekrutacji w IT.Firmy takie jak mindbox.pl zajmują się profesjonalnym wyszukiwaniem pracowników z różnych sektorów IT, mogąc tym samym sprostać wymaganiom wielu firm, niekoniecznie związanych z omawianym rynkiem. Analitycy, administratorzy IT czy programiści potrzebni są również na rynkach związanych z finansami i bankowością czy obszarach związanych z szeroko pojętym Internetem, e-Commerce oraz nowymi mediami. Mindbox nie tylko wyszuka specjalistów, ale sprawdzi również ich kompetencje, dzięki czemu firma zatrudniająca otrzyma jednoznaczne rekomendacje odnośnie kandydata.Szybka i precyzyjna analiza danych jest niezbędna w działaniach wielu firm, stąd coraz większe znaczenie specjalistów zajmujących się tą gałęzią rynku IT. Zbudowanie bogatej i łatwej w obsłudze bazy danych czy dokładna analiza przeprowadzona na podstawie zgromadzonych informacji oraz wiedzy danej osoby, to coś, z czego w nadchodzących miesiącach skorzysta wiele firm związanych z nowymi technologami. Pozwoli to być konkurencyjnym na tym niełatwym i dynamicznie zmieniającym się rynku.Ze względu na panującą pandemię znacząco spadła liczba osób, które stawiają dopiero pierwsze kroki na rynku IT. Mniejsza liczba juniorów w software house'ach czy studiach deweloperskich to przede wszystkim skutek ograniczonej liczby kursów i problemów ze zdalnym wdrażaniem nowego, mniej doświadczonego członka zespołu. Wraz z nadchodzącymi miesiącami spodziewane są jednak zmiany w tej kwestii, które umocnią się w roku 2022 - wszystko za sprawą firm outsourcingowych zajmujących się rekrutacją pracowników na rynku IT w Polsce. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Jak znaleźć sprawdzonych specjalistów z branży IT? Konieczność pracy zdalnej wymusiła na wielu firmach reorganizację swojego działu związanego z cyberbezpieczeństwem. Dotyczy to przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, które są szczególnie narażone na ataki hakerów. Rozproszenie infrastruktury sieciowej firmy może prowadzić do powstania wielu luk, które z powodzeniem mogą wykorzystać cyberprzestępcy. Stąd w nadchodzących miesiącach spodziewać się można zwiększenia wydatków na specjalistów z branży IT związanych z monitorowaniem i zabezpieczeniem sieci firmy.