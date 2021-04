Nowy pakiet dla wymagających. 1000 GB w Play

Łukasz Szewczyk

• W ofercie internetu bezprzewodowego Play dostępny jest nowy pakiet 1000 GB z nowoczesnym routerem w zestawie.

Fioletowy operator przygotował nowe rozwiązanie dla osób i całych rodzin, które na co dzień potrzebują dużej ilości danych do zdalnej nauki, pracy i rozrywki. Nowy pakiet do 1 000 GB z dostępem do technologii 5G kosztuje 200 zł miesięcznie. Do tego klienci otrzymują router domowy ZTE MC801A 5G umożliwiający połączenie przewodowe oraz Wi-Fi aż do 30 urządzeń jednocześnie w cenie 99 zł na start.Operator proponuje też wspomniany pakiet 1 000 GB w opcji z rozwiązaniem NET BOX. To zestaw internetu domowego z modemem dla osób, które mieszkają poza miastem i potrzebują mocniejszego sygnału i lepszego zasięgu. Połączenie mocnego modemu zewnętrznego z routerem Wi-Fi przydaje się tam, gdzie przez odległość od nadajników zasięg jest niewystarczający, na przykład na przedmieściach czy w małych miejscowościach.