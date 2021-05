Materiał partnera

Telewizor jest obecnie jednym z najpopularniejszych urządzeń elektroniki użytkowej. Historia telewizora jest dość długa i sięga XIX wieku. Pierwsze odbiorniki TV zdecydowanie różniły się od produkowanych współcześnie, zarówno pod względem wyglądu, jak i pod względem przesyłanego dźwięku i obrazu. Z telewizorów korzysta obecnie mnóstwo ludzi na świecie, a wielu z nich nie wyobraża sobie życia bez telewizora.

Wybór odpowiedniego telewizora

rozdzielczość, im większa, tym lepsza jakość obrazu



szeroka gama kolorów



czas reakcji, czyli czas jaki potrzebuje każdy element ekranu, tzw. subpiksel, aby zmienić swój stan



szeroki kąt widzenia, który pozwala na oglądanie telewizora z każdego kąta mieszkania



Najlepsze telewizory 65 cali w 2021 roku

1. Telewizor 65 cali SONY XR65A90JAEP

2. Telewizor 65 cali LG OLED65B9PLA

3. Telewizor 65 cali Sony Bravia KD-65XG8505

4. Telewizor 65 cali SAMSUNG QE65QN85A

5. Telewizor Philips 65 cali 65PUS7304

Na co zwrócić uwagę przy zakupie telewizora 65 cali ? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na matrycę. Jest to obraz, który widzimy na ekranie. Obecnie nowsze modele telewizorów posiadają 2 rodzaje matryc: VA oraz IPS. To obecnie najpopularniejsze rozwiązania, które cieszą się popularnością wśród klientów. Dobra matryca to przede wszystkim:Przy zakupie warto również uwzględnić czy telewizor 65 cali posiada wbudowane Wi-Fi i rozbudowany Smart TV. Ułatwi to surfowanie po Internecie i korzystanie z popularnych aplikacji, które umożliwiają oglądanie filmów i seriali w TV, jak na przykład Apple TV Wymiary telewizor 65 cali wynoszą: przekątna - 165,1 cm i wysokość - 83 cm. Tak więc, jest to sporych rozmiarów sprzęt, przed zakupem warto zastanowić się gdzie zostanie on zamontowany. Ewentualnie, jeśli nie mamy zbyt dużo przestrzeni, warto pomyśleć o nieco mniejszym i wybrać telewizor 55 cali Telewizor ten gwarantuje obrazy o wyjątkowo realistycznych kolorach i detalach. Co więcej, funkcja Pixel Contrast Booster wzmacnia kontrast i kolory , pokazując w obrazie większą głębię oraz głęboką czerń, jaką zapewnia matryca OLED. Obraz jest zawsze jest ostry i wyraźny. Dodatkowo dzięki zastosowanej technologii X-Motion Clarity sceny szybkich akcji pozostają płynne oraz wyraźne.Dzięki zastosowaniu w telewizorze doskonałej jakości podzespołów oraz nowoczesnych rozwiązań, telewizor ten jest świetną opcją miłośników kina domowego i fanów gier konsolowych. Co więcej, telewizor LG OLED65B9PLA posiada zaawansowany procesor, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji. Dlatego też możliwe jest sterowanie urządzeniem głosem.Telewizor 65'' KD-65XG8505 zachwyca niesamowicie żywymi i pełnymi kolorów obrazami w 4K UHD. Dodatkowo zastosowana technologia Dolby Vision™ zapewnia realizm obrazu, natomiast Dolby Atmos™ powoduje, że mieszkanie wypełnia dźwięk przestrzenny. Co więcej, dzięki zaawansowanemu systemowi Android TV i wbudowanemu modułowi Chromecast, Sony Bravia pozwala na obsługę aplikacji, takich jak YouTube czy Netflix.Seria telewizorów SAMSUNG QE65QN85A Neo QLED z technologią Quantum Mini LED charakteryzuje się głębią obrazu oraz idealnym kontrastem w każdej scenie. Co więcej, zastosowano specjalną powłokę antyrefleksyjną, która pozwala bez przeszkód oglądać ulubione filmy i programy w TV.Philips 65'' 65PUS7304 zapewnia wysokiej jakości obraz oraz dźwięk dzięki Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Dodatkowo model ten, wykorzystuje oświetlenie Ambilight od firmy Philips. Oświetlenie to tworzą inteligentne diody LED, zamontowane w tylnej części obudowy telewizora, które delikatnie świecą w momencie oglądania TV.