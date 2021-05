Zmiany w internetowej ofercie Netii. Szybsze wysyłanie danych

Łukasz Szewczyk

• Netia zwiększyła prędkość wysyłania danych w szybszych wariantach usług dostępu do internetu w technologiach światłowodowych (ETTH, FTTH-GPON, HFC).

• Na sieci HFC (gigabitowe sieci w Warszawie i Krakowie) wartość upload wzrosła nawet pięciokrotnie

Od wtorku (11 maja 2021 roku) usługi dostępu do internetu świadczone przez Grupę Netia na bazie nowoczesnych łączy gigabitowych (ETTH, HFC, FTTH-GPON na sieci własnej oraz BSA) w opcjach: od 300 Mb/s do 1 Gb/s posiadają nowe maksymalne prędkości wysyłania danych (upload). Najbardziej znaczące przyspieszenie nastąpiło w przypadku opcji do 1 Gb/s (z "do 100 Mb/s" na "do 300 Mb/s") oraz opcji do 300 Mb/s w technologii HFC (z "do 10 Mb/s" na "do 50 Mb/s").Aktualna prędkość pobierania i wysyłania danych dla łączy ETTH i FTTH przedstawia się następująco:• Szybki internet MAX 300: pobieranie do 300 Mb/s / wysyłanie do 50 Mb/s• Szybki internet MAX 500: pobieranie do 500 Mb/s / wysyłanie do 50 Mb/s• Szybki internet MAX 600: pobieranie do 600 Mb/s / wysyłanie do 100 Mb/s (wcześniej do 60 Mb/s)• Szybki internet MAX 1000: pobieranie do 1 Gb/s / wysyłanie do 300 Mb/s (wcześniej do 100 Mb/s)Na łączach HFC warianty Max 300 i Max 500 zyskały analogiczne wartości maksymalnej prędkości wysyłania danych jak pozostałe łącza gigabitowe. Ze względów technologicznych wysyłanie danych w opcjach Max 600 i Max 1000 w technologii HFC wynosi do 60 Mb/s. Są to wartości nawet o 50 proc. wyższe od oferowanych przez operatorów, którzy świadczą usługi w tej samej technologii.Zmiany profili prędkości obejmują zarówno nowych, jak i obecnych klientów usług dostępowych Grupy Netia. Aby zacząć korzystać z nowych, wyższych prędkości należy zrestartować urządzenie dostępowe.Obecni klienci Netii, którzy korzystają z wolniejszych opcji prędkości na łączach nowej generacji, mogą podnieść prędkość swojego łącza w ramach warunków obowiązujących dla danej umowy lub przedłużyć umowę na nowych warunkach (dotyczy klientów, którym wkrótce kończy się lub skończyła się umowa terminowa).