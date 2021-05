Windows 10 Home vs PRO

Materiał partnera

Wiele osób korzysta z najnowszego oprogramowania od firmy Microsoft, czyli z Windows 10. Dostępne jest ono w wersji podstawowej, czyli Windows 10 Home lub rozbudowanej - Windows 10 Pro, z licznymi dodatkowymi funkcjonalnościami. Łatwo domyślić się, że za nowszą wersję trzeba zapłacić więcej, ale pojawia się pytanie, czy rzeczywiście warto.

Co łączy Windows Windows 10 Home i Windows 10 Pro?

W jakie funkcjonalności zostało wzbogacone oprogramowanie Windows 10 Pro?

Wybór systemu operacyjnego jest kluczową kwestią, dlatego swoją decyzję trzeba dobrze przemyśleć. Obecnie nie ma lepszego rozwiązania od systemu Microsoft Windows w przypadku komputerów i laptopów. Za jego wyborem przemawia przede wszystkim funkcjonalność, szybkość, stabilność i bezpieczeństwo. Najnowszą wersją jest Windows 10 w wielu wariantach do wyboru. Jeśli oprogramowanie ma służyć do użytku domowego, to wystarczający będzie Windows 10 Home. Z kolei dla firm, czyli użytkowników biznesowych, przeznaczona jest wersja Windows 10 Pro . Podstawową opcją systemu Microsoft jest Windows 10 Home, która będzie wystarczająca dla osoby, która używa komputera do grania w gry, korzystania z przeglądarki internetowej i pakietu Microsoft Office, oglądania filmów, słuchania muzyki. Jednym słowem, oprogramowanie Windows 10 Home można polecić każdemu użytkownikowi urządzenia do celów prywatnych. Przy większych wymaganiach i potrzebach warto wybrać Windows 10 Pro, gdy wiąże się to z uzyskaniem dostępu do szeregu dodatkowych funkcjonalności. Dotyczą one zarówno zabezpieczeń, jak i ułatwień. Jeśli komputer ma służyć do pracy, będzie wykorzystywany w domowym biurze lub małej firmie, wersja Pro jest świetnym wyborem.Różnice między systemem Windows 10 Home i Windows 10 Pro dotyczą produktywności i doświadczenia, bezpieczeństwa i games, zarządzania i wdrażania. Niektóre funkcje dostępne są wyłącznie w wersji Pro, powstały z myślą o klientach biznesowych, dają nowe możliwości firmie. W obu wersjach oprogramowania Microsoft dostępne są wirtualne pulpity, między którymi można się z łatwością przełączać. Kolejną cechą wspólną jest Windows Defender, czyli narzędzie czuwające nad bezpieczeństwem przechowywanych na urządzeniu wrażliwych danych. Antywirus Windows Defender zapobiega cyberatakom. W Windows 10 Home i Pro dostępne są narzędzia kontroli rodzicielskiej, umożliwiające ustawianie limitów, kontrolowanie używanych aplikacji na komputerze i monitorowanie odwiedzanych stron internetowych. Jest również Windows Hello, czyli jedno z praktycznych ułatwień, pozwalające na szybkie i wygodne zalogowanie się do komputera. Polega to na rozpoznawaniu twarzy lub zeskanowaniu linii papilarnych.W obu wersjach oprogramowania dostępna jest przeglądarka internetowa Edge, która wyparła Internet Explorer. Z kolei w obsłudze systemu pomoże osobista asystentka, którą steruje się głosowo, czyli Cotana. Korzystając z najnowszego oprogramowania komputerowego Windows 10, można obsługiwać holograficzne okulary, wszystko to dzięki wbudowanemu Windows Holographic: HoloLens. Jeśli ma się urządzenie dotykowe, to można korzystać z niego w trybie tabletu, na co pozwala funkcja Continuum. Z podstawowych funkcjonalności systemu Windows wymienić można pióro cyfrowe i dotyk, tryb oszczędzania baterii, szyfrowanie urządzenia w celu chronienia danych, bezpieczny rozruch zapobiegający ładowaniu złośliwego oprogramowania i nieautoryzowanych systemów operacyjnych, dodatkowe zabezpieczenie w postaci Windows Defender SmartScreen.Podstawową różnicą między programowaniami Windows 10 Home i Pro jest to, że tylko w przypadku tego drugiego dostępne są funkcjonalności dotyczące zarządzania i wdrażania w przedsiębiorstwie. Można liczyć na zwiększenie wydajności, efektywniejsze zarządzanie czasem i bezproblemową obsługę. W Windows 10 Pro dostępne jest urządzenie BitLocker, dzięki któremu można szyfrować dysk, czyli bezpiecznie przechowywać wrażliwe dane. Jak łatwo się domyślić, w przypadku firm będzie to niezwykle istotna funkcja, bo kwestią priorytetową jest chronienie poufnych informacji przed wglądem osób nieupoważnionych i ewentualną kradzieżą. Przydatną funkcją w Windows 10 Pro będzie Windows Information Protection, która ułatwia zabezpieczenie plików przed wyciekiem, szyfrując je. Za pomocą WIP można przydzielić wybranym użytkownikom dostęp do konkretnych danych i określić zakres ich modyfikowania. Pozostawienie plików firmowych do powszechnego wglądu jest bardzo ryzykowne dla firmy, dlatego lepiej będzie je odpowiednio zabezpieczyć i udostępnić tylko nielicznym.Oprogramowanie Windows 10 Pro zostało wzbogacone o usługę katalogową Active Directory, która służy do identyfikowania zasobów sieciowych, zarządzania kontami, grupami, firmowymi sprzętami. Wystarczy zintegrować urządzenia z Windows 10 Pro i Windows Server. Z funkcjonalności dostępnych wyłącznie w Windows 10 Pro wymienić można przypisany dostęp, dynamiczne inicjowanie obsługi, zarządzenie urządzeniami mobilnymi, Enterprise State Roaming na platformie Azure. Twórcy oprogramowania udostępnili też konfigurację w trybie kiosku, usługę Windows Update dla Firm, zasady grupy, Microsoft Store dla Firm.