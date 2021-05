Nowa wersja aplikacji Santander mobile z biometryczną autoryzacją

Łukasz Szewczyk

• Santander Bank Polska udostępnia nową wersję aplikacji mobilnej z biometryczną autoryzacją.

• Od teraz transakcje można potwierdzać biometrią - odciskiem palca na telefonach z systemem Android lub Touch ID oraz Face ID na telefonach z iOS.

Mobilna autoryzacja to sposób potwierdzania przelewów i innych transakcji - np. płatności kartą w internecie. Dotychczas, aby potwierdzić płatność internetową mobilną autoryzacją, trzeba było wpisać PIN do mobilnej autoryzacji w aplikacji mobilnej. W nowej wersji aplikacji wprowadzono także możliwość potwierdzania płatności biometrią (odciskiem palca lub Face ID). Nie trzeba wpisywać PIN-u do mobilnej autoryzacji - w zamian wystarczy odcisk palca lub potwierdzenie twarzą.- mówi Piotr Hibner z Santander digital.Od teraz klienci używający mobilnej autoryzacji mają możliwość potwierdzać transakcje internetowe (w tym zakupy kartami) do kwoty 10 tys. zł przy pomocy odcisku palca lub wizerunku twarzy w swoich telefonach.Aby włączyć biometrię w mobilnej autoryzacji, trzeba zalogować się do aplikacji Santander mobile i wybrać opcję Ustawienia > Mobilna autoryzacja > Biometria w mobilnej autoryzacji.Ze względów bezpieczeństwa Bank może czasem dodatkowo poprosić użytkownika o podanie PIN-u do mobilnej autoryzacji.W aplikacji Santander mobile można nie tylko realizować przelewy, ale także założyć konto online na zdjęcie, na przelew, przez wideorozmowę lub kuriera. Klienci mogą kupować bilety komunikacji miejskiej lub na wydarzenia kulturalne, opłacać parkingi, zamawiać taksówki lub kupować kwiaty. Dostępny jest też Kantor Santander oraz ubezpieczenia turystyczne i OC/AC. Można także połączyć się z doradcą w języku migowym.Z aplikacji korzysta 1,7 mln klientów.