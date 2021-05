Bepłatny dostęp do Ipla Eleven Sport na Happy Fridays od T-Mobile

Łukasz Szewczyk

Pakiet IPLA ELEVEN SPORTS to cztery kanały sportowe: Eleven Sports 1; Eleven Sports 2; Eleven Sports 3; Eleven Sports 4 i najlepszy sport w jakości HD. W najbliższych dniach widzowie będą mogli obserwować tam elitę motosportu, która spotka się na legendarnym torze w Monte Carlo, by walczyć o zwycięstwo w najbardziej prestiżowym wyścigu w całym cyklu Formula 1. W dniach 20-23 maja odbędzie się bowiem Formula1 Grand Prix De Monaco 2021, a przyspieszenie na torze z pewnością spowoduje przyspieszenie bicia serca niejednego wielbiciela tego sportu. Ponadto w maju widzowie będą mogli śledzić ekscytujący finisz rozgrywek Serie A TIM, czyli jednej z najpopularniejszych lig w Europie. To nie lada gratka dla fanów takich drużyn jak Inter Mediolan, AC Milan, Juventus FC, Atalanta Bergamo oraz SSC Napoli. To także okazja do zobaczenie ponownie na ekranie jednych z najpopularniejszych zawodników, czyli Wojciecha Szczęsnego i Cristiano Ronaldo. Ponadto w sobotę 22 maja rozegrany zostanie mecz FC Bayern Monachium - FC Augsburg, który będzie transmitowany na Eleven Sports 1. Tego wieczoru Robert Lewandowski będzie miał okazję strzelić 41. bramkę w tym sezonie Bundesligi i pobić słynny rekord Gerda Muellera.Bonus dostępny jest dla indywidualnych klientów abonamentowych T‑Mobile i będzie czekać na fanów sportu przez cały weekend od 21 do 23 maja w aplikacji "Mój T‑Mobile". Bezpłatny, 30-dniowy dostęp do pakietu IPLA ELEVEN SPORTS zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin. Jeśli użytkownik będzie zadowolony z paczki i nie zrezygnuje z usługi, to po okresie promocyjnym koszt dostępu do platformy wynosi 15 zł za okres 30 dni.Dla użytkownikó ofert na kartę oraz MIX i przygotowano darmową paczkę 3 GB. Dzięki temu będą mogli w najbliższych dniach oglądać jeszcze więcej wydarzeń sportowych i nie tylko. Bonus czeka na chętnych w aplikacji "Mój T‑Mobile" także przez cały weekend od 21 do 23 maja 2021 roku. Jego aktywacja nastąpi w ciągu 72 godzin od jej zlecenia, a sam pakiet ważny będzie przez 5 dni i będzie obowiązywać na terenie kraju.Każdy użytkownik z promocji może skorzystać jeden raz.