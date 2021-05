Ponad połowa Polaków nie popiera opłaty reprograficznej

Łukasz Szewczyk

Co Polacy wiedzą i co sądzą o nowej opłacie reprograficznej?

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło na początku maja 2021 r. projekt dotyczący rozszerzenia listy urządzeń, które obejmować będzie tzw. opłata reprograficzna. Zgodnie z założeniami ma zapewnić twórcom godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść z powodu kopiowania ich utworów na nośniki.Obecnie w Polsce opłata ta obejmuje kserokopiarki, magnetofony i magnetowidy, a obowiązek odprowadzania opłaty ciąży na importerach i producentach sprzętów umożliwiających wykonywanie kopii oraz producentach i importerach tzw. czystych nośników, jak również na właścicielach punktów ksero.Nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie opłaty reprograficznej od każdego urządzenia, które umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.). Część ekspertów zauważa, że w teorii opłata ciążyć będzie na importerach i producentach urządzeń, ale faktyczne koszty prawdopodobnie poniosą końcowi odbiorcy, czyli konsumenci.Większość Polaków (58%) nie słyszało w ogóle o opłacie reprograficznej. Prawie co czwarty badany (24%) o niej słyszał, ale nie wie na czym ona polega. Co piąty badany (18%) deklaruje, że słyszało o opłacie reprograficznej i wie na czym ona polega.Mając na uwadze niepełną świadomość Polaków na temat nowelizacji, przed pytaniem o poparcie dla wprowadzenia opłaty reprograficznej od kolejnych urządzeń, przedstawiliśmy wszystkim respondentom opis wyjaśniający, czym jest opłata reprograficzna oraz na czym polegać będzie zmiana dotycząca opłaty., które potencjalnie umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).Tylko co piąty badany (22%) popiera wprowadzenie opłaty reprograficznej na kolejne urządzenia. Warto zauważyć, że. Co czwarty respondent (25%) nie ma w tym temacie wyrobionego zdania.- komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research.Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 18-20 maja 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1533 Polaków.