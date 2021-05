UPC: Nowe oferty z dekoderem 4K, dostęp do TVP 4K na Euro, szybszy internet

Łukasz Szewczyk

• UPC startuje z nowymi ofertami proponując klientom szybszy internet i dekoder 4K w elastycznych pakietach z usługami za 0 zł do dwóch miesięcy

• Na czas Euro 2020 w ofercie dostępny będzie kanał TVP 4K

UPC Polska ruszyło z nową ofertą, oferującą internet światłowodowy o prędkości do, uzupełnioną o pakiet telewizyjny Start TV, z dostępem do telewizji online za pośrednictwem UPC TV GO oraz z dwumiesięcznym okresem darmowego dostępu do usług.Ponadto klienci mogą wybrać internet o prędkości do 1 Gb/s lub, które w ramach promocji dostępne są do dwóch miesięcy za darmo. Dostęp do telewizji w rozdzielczości 4K zapewnia dekoder UPC 4K TV Box, który m.in.podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej, uruchomionego przez Telewizję Polską specjalnie na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej.i będzie można na nim zobaczyć transmisje i retransmisje wszystkich meczów w jakości UHD z dodatkowymi elementami HDR i Dolby Atmos z eksperckim komentarzem najlepszych dziennikarzy sportowych Telewizji Polskiej.Operator wraz z pakietami internetu i telewizji oferuje równieżz nielimitowanymi rozmowami i 40 GB danych mobilnych, dostępne za jedyne 20 zł i dostępne także w ofertach rodzinnych. Obecni klienci, którzy zdecydują się na pakiety komórkowe od UPC, mogą dodatkowo skorzystać z promocji na 6-miesięczny, darmowy dostęp do usług.