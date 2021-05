Netia z nowymi ofertami 5G

Łukasz Szewczyk

• Abonamenty komórkowe oraz usługi mobilnego dostępu do internetu Netii zostały rozbudowane o plany taryfowe z dostępem do sieci 5G, której operatorem jest Polkomtel z Grupy Polsat

Oferta 5G w Netii

Netia rozpoczęła sprzedaż nowych ofert mobilnych z dostępem do super szybkiej sieci 5G. Największą nowością w ofercie Netia Mobile jest taryfa o nazwie "Super", która zawiera nielimitowane połączenia głosowe, SMSy i MMSy w Polsce i UE oraz pakiet 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE (RLAH). Cena taryfy "Super" dla klientów, który korzystają też z innych usług Netii wynosi 35 zł miesięcznie (cena brutto z rabatami za zgody marketingowe i e-fakturę).O dostęp do technologii 5G rozbudowana została również najbogatsza taryfa o nazwie "VIP" (nielimitowane połączenia i aż 72 GB danych w Polsce i 6 GB w UE). Taryfa "VIP" dla użytkowników innych usług Netii kosztuje 50 zł miesięcznie.W taryfach "Super" i "VIP" - oprócz możliwości korzystania z sieci 5G - klienci otrzymają dostęp do serwisu muzycznego TIDAL gratis.- powiedział Tomasz Dakowski, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Obszaru B2C Netii.O dostęp do sieci w technologii 5G wzbogacone zostały też dwie taryfy mobilnego dostępu do internetu Grupy Netia z bardzo dużymi pakietami danych (500 GB oraz 1000 GB). Są to taryfy skierowane do użytkowników, którzy pozostają poza zasięgiem nowoczesnych, przewodowych sieci dostępowych, a potrzebują szybkiego internetu. Klienci mają do wyboru abonamenty bez urządzeń (w cenach odpowiednio 100 zł i 200 zł miesięcznie) lub w zestawie z nowoczesnym i bardzo wydajnym routerem Huawei 5G Pro2 (odpowiednio 130 zł i 230 zł miesięcznie).Klienci, którzy przeniosą numer z innej sieci komórkowej otrzymają aż 3 miesiące każdego z abonamentów gratis.