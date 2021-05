Opłaty za parking w aplikacji SkyCash z rachunkiem w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Klienci usług abonamentowych Plusa mogą już zapłacić za parking przez dodanie należności do swojego rachunku telefonicznego

• Płatność jest realizowana w aplikacji SkyCash i dostępna w ramach usługi "Zapłać z Plus"

Opłaty za parking są kolejnymi po opłatach za bilety komunikacji miejskiej, które można w ramach usługi "Zapłać z Plus" wygodnie uregulować raz w miesiącu płacąc za telefon lub Internet. Usługa jest dostępna dla klientów usług abonamentowych sieci Plus, którzy mają niezablokowaną możliwość dopisania płatności do rachunku. Wystarczy tylko w aplikacji SkyCash wybrać tę opcję płatności i dokonać prostej autoryzacji przez podanie kodu z wiadomości SMS otrzymanej na swoim telefonie. Od tego momentu usługa "Zapłać z Plus" jest aktywowana jako źródło płatności i można korzystać z płatności obsługiwanych przez SkyCash.Rozwiązanie zostało wdrożone przez Grupę Digital Virgo we współpracy z operatorem telekomunikacyjnym Plus i operatorem płatności miejskich SkyCash Poland S.A, a płatności realizowane są dzięki rozwiązaniu DV Ticketing.Stworzona przez Digital Virgo platforma DV Ticketing zapewnia prostą, wygodną i bezpieczną metodę płatności dla klientów SkyCash i pozwala dokonywać płatności szybciej i łatwiej, nie wymagając od użytkowników dodatkowych danych, takich jak w przypadku przelewów bankowych czy kart płatniczych.