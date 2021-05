Radio 357, Radio Nowy Świat, nowy kanał TV i odkodowany Pakiet Kids w Play Now TV

Łukasz Szewczyk

E-sport zdobywa obecnie coraz większą rzeszę fanów w Polsce i na świecie. Od najbliższego poniedziałku (31 maja 2021 roku), wszyscy klienci Play Now i Play Now TV będą mieli dostęp do kanału Gametooon, który dołącza do pakietu Podstawowego. To stacja poświęcona e-sportowi i gamingowi. Widzowie mogą liczyć na zapowiedzi najnowszych gier wideo, relacje z najpopularniejszych na świecie turniejów e-sportowych czy programy rozrywkowe z udziałem popularnych youtuberów.Play Now i Play Now TV to nie tylko telewizja. W ostatnim czasie do oferty dołączyły dwie stacje radiowe: Radio 357 i Radio Nowy Świat. Obie stacje oferują treści muzyczno-publicystyczne. Radio 357 to stacja założona przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki, z dostępem do treści na żywo i jako podcasty, pod nazwą Twoje 357. Radio Nowy Świat to zupełnie nowe miejsce, z nowymi pomysłami i zasadami, działające tylko dzięki finansowaniu społecznemu - ale utrzymujące tradycję dobrej muzyki, wysokiego poziomu debaty, poczucia misji publicznej, a przede wszystkim - to grupa ludzi, której wciąż się chce. Dostęp do stacji radiowych jest możliwy z poziomu aplikacji Play Now czy dekodera TV Box, co przekłada się na wygodę słuchaczy.Nadchodzący Dzień Dziecka to świetny moment na wypróbowanie pakietu Kids z materiałami wybranymi specjalnie dla najmłodszych widzów i ich rodziców. Do 6 czerwca 2021 roku Play udostępnia bez dodatkowych opłat 9 kanałów, a także treści z biblioteki VOD. Taka możliwość czeka na wszystkich klientów posiadających dostęp do Play Now w ramach swojego abonamentu, a także osoby korzystające z oferty Play Now TV z dekoderem TV BOX. W skład pakietu wchodzą kanały:i. Po 6 czerwca osoby, które będą dalej chciały oglądać treści z pakietu Kids będą mogły skorzystać z okresu próbnego przez 30 dni. Po tym czasie cena za pakiet wynosi 10 zł miesięcznie.