Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB na wyłączność w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Od 1 czerwca 2021 roku w ofercie Plusa pojawi się nowy model Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB.

• Smartfon będzie dostępny w Plusie na wyłączność.

• Na start sprzedaży operator przygotował specjalną promocję

Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Z sieci 5G Plusa (2600 MHz TDD) może korzystać już 12 mln mieszkańców Polski w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Od 1 czerwca 2021 rok ofercie Plusa pojawi się dostępna na wyłączność najnowsza propozycja od Xiaomi - Poco M3 Pro 5G 64 GB. To kolejny smartfon z obsługą 5G w asortymencie operatora za mniej niż 1000 zł.Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB wyposażony jest w procesor MediaTek Dimensity 700 5G. Dzięki zintegrowanemu modemowi 5G, urządzenie obsługuje podwójny tryb gotowości 5G (dual SIM 5G). Wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz sprawia, że obrazy są płynne i niesamowicie ostre. Urządzenie posiada zestaw trzech aparatów z główną matrycą 48 MP, obiektywem makro 2 MP i czujnikiem głębi 2 MP. Pojemna bateria 5000 mAh, sprawia, że smartfon może wytrzymać nawet dwa dni bez ładowania. Poco M3 Pro 5G 64 GB będzie dostępny w trzech kolorach: POCO Yellow, Power Black i Cool Blue.Na start sprzedaży, przez pierwsze dwa dni (1 i 2 czerwca 2021 roku) Poco M3 Pro 5G będzie można kupić w specjalnym zestawie - smartfon w cenie od 899 zł + opaskę Mi Band 5 za 1 zł. Przykładowe oferty promocyjne:• 1 zł na start i 24 raty po 37,41 zł/mies. za sprzęt,• 1 zł na start i 36 rat po 24,94 zł/mies. za sprzęt.W standardowej cenie Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB będzie dostępny na raty za ok. 999 zł (w zależności od liczby rat).W dalszym ciągu w Plusie dostępna jest promocja z podwojonymi gigabajtami w wybranych abonamentach głosowych oraz internetowych. Wybierając ofertę za 60 zł/mies. z rabatem 10 zł za e-fakturę klienci otrzymują dostęp do 5G Plusa w cenie abonamentu przez cały okres umowy oraz pakiet 50 GB miesięcznie. W abonamencie uwzględnione są również nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy oraz dostęp do serwisu muzycznego TIDAL bez dodatkowych opłat przez 24 m-ce.