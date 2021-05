Bezpłatny pakiet 9 GB dla klientów T-Mobile na kartę i mix

Łukasz Szewczyk

• Z okazji zbliżającego się Euro 2020 sieć T-Mobile przygotowała dla klientów ofert na kartę oraz MIX bezpłatną paczkę 9 GB

Kibice piłki nożnej odliczają już dni do oficjalnego rozpoczęcia EURO 2021. Zanim jednak to nastąpi, nasza reprezentacja rozegra dwa mecze towarzyskie - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu oraz 8 czerwca w Poznaniu z Islandią. W związku z tym sieć T-Mobile dla klientów przygotowała, aby już teraz poczuli piłkarskie emocje i mogli kibicować Biało-Czerwonym, w tym naszemu ambasadorowi - Robertowi Lewandowskiemu.Aby uruchomić jednorazowy bonus 9 GB, należy wysłać bezpłatny SMS o treści GOL na numer: • 80405 - w przypadku użytkowników T-Mobile na kartę,• 80404 - dla abonentów T-Mobile MIX.Pakiet zostanie aktywowany najpóźniej w ciągu 24 godzin i będzie ważny przez 7 dni.Status pakietu można sprawdzić bezpłatnie kodem ekspresowym: Taryfa GO! *512*2*2#, pozostałe taryfy: *103*22#. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy taryf GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy oraz Frii Mix