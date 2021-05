Nowe plany z 5G i HBO w Orange

Łukasz Szewczyk

• Autonomiczne wózki widłowe, cyfrowe bliźniaki fabryk, czy transmisje VR-owe z kamerami 360 stopni - to tylko niektóre innowacyjne rozwiązania, które będą testowane w sieci 5G Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

• Młode technologiczne firmy mogą korzystać z infrastruktury 5G, którą ŁSSE stworzyła we współpracy z partnerami: Orange, Ericsson, UKE.

Nowe plany z #hello 5G

W ofercie Orange pojawiły się nowe taryfy o nazwie Abonament komórkowy, które zastąpiły Plany Mobilne. Nadal dostępne będą w czterech planach, jednak bardziej rozbudowanych, z większą ilością internetu i dodatkowymi benefitami za 40, 50, 60, 80 złotych (pakiety i ceny w Orange Love nie zmienią się).Nowe plany to między innymi rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitów, #hello5G dostępne od 60zł miesięcznie i większe pakiety GB w każdym planie. Nowa oferta to także "Superdodatek" w planach w #hello5G, czyli HBO G od 5 zł miesięcznie. Abonenci mogą zyskać także dodatkowy comiesięczny pakiet GB do włączenia w Mój Orange oraz e-bonus za zakupy online - 1 miesiąc abonamentu za 0 zł.W ramach oferty wybrane sprzęty można teraz kupić z promocją 3 raty za 0 złotych (pierwsze płatności, zamiast użytkownika, ureguluje Orange). Ponadto, mając wybrane plany można dokupić do nich kolejne - z myślą o bliskich. Każdy następny numer otrzyma w ten sposób co miesięczną zniżkę, przez cały czas trwania umowy, a także gigabajty do współdzielenia.Z kolei w Orange Love, łącząc pojedyncze usługi: internet, telefon, telewizję w jeden pakiet i wspólny rachunek, klienci mogą oszczędzić do 720 zł. Użytkownicy pakietów z telewizją - zarówno nowi, jak i przedłużający umowy na 24 miesiące, otrzymają także bonus - 20 GB miesięcznie, po zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange (lub na orange.pl). Dodatkowo, przy zakupie Orange Love Standard, w promocji Ale Okazja! jest smartfon Xiaomi Redmi Note 10 5G w ratach po 38 złotych przez 24 miesiące.