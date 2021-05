Nowości w ofertach na kartę Plusa i Plusha. Nowy pakiet bez limitu z 5G

Łukasz Szewczyk

Od wtorku 1 czerwca przedłużona zostaje możliwość korzystania z sieci 5G Plusa przez użytkowników ofert "na kartę". W ramach promocji "Internet 5G od Plusa na Kartę" mają oni nadal bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G, a żeby z tego skorzystać konieczne jest jedynie posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz przebywanie w zasięgu sieci 5G Plusa. Promocja trwa do 31 lipca 2021 roku i po tym terminie zostanie wyłączona, a z 5G będzie można korzystać tylko w pakiecie "Bez Limitu i 20 GB 5G".Od wtorku 8 czerwca dostępna będzie nowa promocja, która zapewni możliwość korzystania z Internetu w technologii 5G klientom wszystkich obecnych ofert na kartę w sieci Plus oraz starszych taryf. Promocja z pakietem "Bez limitu i 20 GB 5G" zapewni po 31 lipca możliwość korzystania z nowoczesnej technologii mobilnej transmisji danych. Nowy pakiet pozwala na wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych. W ramach pakietów przyznawane jest też 20 GB na krajową transmisję danych, co łącznie z bonusem za doładowanie daje łącznie pakiet internetowy 35 GB. Klienci korzystający z tej promocji otrzymają bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G w paśmie o częstotliwości 2600 MHz lub w innym paśmie 5G obsługiwanym przez Plusa.Pakiet "Bez limitu i 20 GB 5G" można włączyć krótkim kodem *136*11*9203# zatwierdzonym przyciskiem "zadzwoń" lub aktywować telefonicznie przez kontakt z Działem Obsługi Klienta lub przez zalogowanie do aplikacji Mobilny Plus Online, a jego koszt to 40 zł na 30 dni. Jednakże częściej dostępnym doładowaniem w sieci sprzedaży jest zasilenie 50 zł i wtedy w pakiecie i po doładowaniu klient dostanie 45 GB.W poniedziałek 7 czerwca przedłużona zostanie promocja, w której za jedyne 15 zł klienci otrzymują aż 120 GB na 90 dni i będzie można z niej korzystać przez całe wakacje. To trzy pakiety po 40 GB, przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata wynosi tylko 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji.Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online, a żeby z niej skorzystać wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. Promocji "Pakiet 120 GB" obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2021 r.