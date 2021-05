"Zweryfikowany Nadawca". Nowa usługa w Onet Poczta

Łukasz Szewczyk

• Onet Poczta wprowadziła nową, bezpłatną usługę skierowaną do wszystkich nadawców wysyłek mailingowych, firm i organizacji, które posługują się e-mail marketingiem

"Zweryfikowany Nadawca" to usługa podnosząca bezpieczeństwo zarówno nadawców jak i odbiorców korespondencji. Korzystając z narzędzia "Zweryfikowany Nadawca", wysyłający mogą łatwo sprawdzić stan zabezpieczeń planowanych wysyłek mailingowych, aby uchronić siebie oraz odbiorców korespondencji przed oszustwami (np. typu phishing) oraz zwiększyć widoczność wysyłanych e-maili w Onet Poczcie oraz u innych dostawców poczty elektronicznej.Rejestracja w serwisie i skorzystanie z funkcji "Zweryfikowany Nadawca" umożliwia nadawcom uzyskanie wewnętrznego certyfikatu, dzięki któremu znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo, że wysyłane wiadomości będą przekierowywane do skrzynki odbiorczej i nie będą traktowane jako spam. Nowa usługa bazuje na trzech rodzajach zabezpieczeń: SPF, DKIM, DMARC. Niebawem w Onet Poczcie pojawi się również nowy folder "Inne", do którego będą trafiać te wiadomości, które nie zostały określone jako spam, ale poziom ich zabezpieczeń jest niewystarczający i odbiegają od przyjętych standardów.Usługa Zweryfikowany Nadawca jest bezpłatna.