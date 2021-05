Konsumenci gotowi płacić więcej za usługi 5G

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy smartfonów są skłonni zapłacić średnio o 10 proc. więcej za plany taryfowe 5G - wynika z najnowszego raportu Ericsson Consumer Lab

• Klienci są skłoni zapłącić nawet do 30% więcej, o ile w planach uwzględnione zostaną innowacyjne usługi cyfrowe, które nie są dostępne w technologii 4G

Gotowość do poniesienia dodatkowych kosztów jest jednak znacznie zróżnicowana na rynkach całego świata. Przykładowo, w Australii i Wielkiej Brytanii użytkownicy smartfonów byli skłonni zapłacić dodatkowe 7%, podczas gdy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach było to odpowiednio 30% i 45% więcej w porównaniu z tym, co użytkownicy smartfonów płacą obecnie za plan 4G.- mówi Marcin Sugak, ekspert firmy Ericsson.Podczas gdy użytkownicy 5G zachwalają szybkość nowej sieci, 70% spośród nich jest niezadowolonych z niewielkiej liczby innowacyjnych aplikacji i usług dołączanych do planów 5G. Zgodnie z oczekiwaniami konsumentów, operatorzy powinni proponować ekskluzywne treści i usługi, które mogłyby odróżnić doświadczenia towarzyszące korzystaniu z 5G od 4G oraz promować poczucie nowości i ekskluzywności.W skali globalnej 67% konsumentów jest skłonnych zapłacić za telewizję 5G, a 57% chciałoby korzystać ze spersonalizowanego oglądania wydarzeń sportowych lub kulturalnych, podczas których użytkownicy mogą wybierać niestandardowe ujęcia z kamer i oglądać powtórki. Dla porównania, 44% konsumentów uważa usługi streamingu wydarzeń sportowych premium z wieloma widokami za wartościowe, a 37% nie przykłada do nich wagi.- mówi Marcin Sugak.Polska wnosi duży wkład w budowę sieci piątej generacji dzięki inżynierom R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi oraz produkcji urządzeń 5G w Tczewie. 5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań "Made in Poland". Ericsson w Polsce razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje ze środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.