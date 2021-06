Nowe oferty łączone Play i tani abonament z 5G

Łukasz Szewczyk

• Play w nowej ofercie wprowadza internet stacjonarny i telewizję od 30 zł miesięcznie

• Stałe miesięczne oszczędności przy wyborze internetu i telewizji od Play

• Tani abonament głosowy 5G - 150 GB z pełną prędkością od 25 zł

Play przygotował nową, łączoną ofertę dla osób, które szukają elastycznego zestawu usług na jednej fakturze. Do wyboru są oferty głosowe, dostęp do internetu zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego oraz telewizja w wariancie podstawowym lub rozszerzonym. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci posiadający abonament telefoniczny na czas określony. Zasada jest prosta - im więcej usług, tym większy rabat. Dokupując jednocześnie internet i telewizję do abonamentu głosowego można otrzymać nawet 30 zł rabatu miesięcznie. A jeśli zdecyduje się na jedną z tych usług: internet lub telewizję, dobierana usługa będzie tańsza o 10 zł.Abonenci Play w trakcie trwania umowy mogą wzbogacić swoje usługi o. W tej cenie otrzymają łącze o prędkości 150 Mb/s oraz dostęp do oferty podstawowej Play Now TV z nowoczesnym dekoderem TV BOX 4K HDR. W ramach oferty klienci mogą oglądać przez 3 miesiące kanał Eleven Sports 1 4K bez dodatkowych opłat, a także skorzystać z darmowego miesiąca Amazon Prime Video oraz pakietu HBO GO. Dodatkowo, dzięki trwającej promocji, klienci do Play Now TV Box mogą otrzymać w prezencie 6 lub 12 miesięcy dostępu do platformy Netflix, by oglądać filmy i seriale bez limitu.Osoby, które wybiorą ofertę internetu lub telewizji mogą skorzystać z promocji i zdecydować się na. Ekran LED o przekątnej 49 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD i z obsługą HDR jest idealny do śledzenia nadchodzących sportowych emocji.Internet w Play można wybrać w dwóch wariantach: stacjonarny, zapewniający stabilne połączenie i brak limitu danych; oraz bezprzewodowy, z routerem domowym lub zestawem NET BOX - umożliwiający dostęp przez sieć komórkową, którą operator stale rozbudowuje - a niedawno ogłosił, że ma już 9000 uruchomionych stacji bazowych. Niezależnie od wybranego wariantu klient zyskuje rabat w ramach ofert łączonych.1 czerwca fioletowy operator uruchomił specjalną promocję. Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play, mogą skorzystać - jak przekonuje operator, z najtańszego abonamentu 5G na rynku w ofercie Play HomeBox. Operator podwoił liczbę danych w pakiecie - z 75 do 150 GB z pełną prędkością oraz obniżył jego miesięczną cenę. Drugi i każdy następny dobierany numer to jedyne 25 zł, a piąty jest całkowicie darmowy. Oprócz zwiększonej paczki danych w abonamencie komórkowym, w ramach taryfy Play HOMEBOX każdy klient otrzymuje również kartę do internetu domowego 200 GB z pełną prędkością, nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich, dostęp do podstawowego pakietu Play Now, a także możliwość korzystania z serwisu muzycznego Tidal przez 3 miesiące w prezencie