Plus stawia na nowoczese rozwiązania i nawiązuje współpracę z startupami

W ramach akceleracji w programie Impact Poland, którego jednym z odbiorców technologii jest Plus, do współpracy z Grupą Polsat wybrano dwa startupy. Otrzymają one grant z programu akceleracyjnego Impact Poland w wysokości do 250 tysięcy złotych i wsparcie Grupy Polsat w procesie rozwoju swojego rozwiązania i próbie jego komercjalizacji.Ze względu na zaangażowanie Grupy Polsat w działania związane z ochroną środowiska i na rzecz zrównoważonego rozwoju, obszarem poszukiwań innowacyjnych rozwiązań była ekologia.Pierwszym ze startupów jest startup, który pracuje nad kompleksowym narzędziem wspierającym proces osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz raportowania śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw w sposób niskokosztowy i niewymagający specjalistycznej wiedzy. Z jednej strony to dedykowany cyfrowy green manager, który śledzi trendy, dba o stronę merytoryczną, a z drugiej to aplikacja, która kształtuje eko-nawyki i dostarcza zweryfikowaną wiedzę na temat śladu węglowego produktów i klientów. W Grupie Polsat aplikacja zostanie udostępniona pracownikom wraz ze specjalnie przeznaczonymi dla nich wyzwaniami ekologicznymi.Drugi z wybranych startupów, to rozwiązanie z obszaru legal - tech, ale z wpływem również na ekologiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mowa o, który rozwija platformę nowej generacji do zarządzania umowami. W ramach swojego rozwoju biznesowego, oprócz umożliwienia podpisywania umów poprzez coraz powszechniejszy podpis elektroniczny, Pergamin pracuje z Grupą Polsat nad rozbudowaniem modułów wspierających proces tworzenia i negocjacji umów, tak aby zoptymalizować ten proces, przyspieszyć pracę, ograniczyć ludzkie błędy i dać możliwość większej kontroli nad całością prac nad umową odpowiednim osobom w organizacji. Narzędzie to może się przyczynić zarówno do optymalizacji kosztowej funkcjonowania organizacji oraz do redukcji zużywanego przez firmę papieru. Odbiorcami tego rozwiązania w Grupie Polsat będzie kilka departamentów, w tym departament prawny.