Ericsson testuje Voice over New Radio. Nowa jakość połączeń głosowych i wideo

Łukasz Szewczyk

• Technologia Voice over New Radio (VoNR) odegra kluczową rolę w poprawie jakości głosu w telefonii komórkowej, a w nadchodzących latach umożliwi także nowe imersyjne usługi wideo oraz usługi obejmujące rozszerzoną rzeczywistość.

Firma Ericsson nawiązała współpracę z firmą Deutsche Telekom i innymi liderami technologicznymi w celu zrealizowania pierwszego połączenia Voice over New Radio (VoNR) w sieci typu end-to-end multivendor.Test odbył się na autonomicznej infrastrukturze w testowej sieci 5G w laboratorium innowacji Deutsche Telekom w Warszawie. Z powodzeniem zademonstrowano zarówno usługi głosowe 5G, jak i usługi transmisji danych 5G działające równolegle.Przełom ten stanowi znaczący krok w kierunku pełnego komercyjnego wykorzystania najwyższej jakości usług głosowych 5G w autonomicznych sieciach chmurowych 5G, oferujących lepszą jakość głosu HD+, lepszą jakość połączeń wideo oraz możliwość jednoczesnego świadczenia usług głosowych 5G i usług transmisji danych 5G. Oczekuje się, że komercyjne uruchomienie VoNR utoruje drogę do nowych możliwości uzyskiwania przychodów, takich jak immersyjne wideokonferencje i interaktywne połączenia 5G za pośrednictwem technologii rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej.W ramach testu firma Ericsson dostarczyła kluczowe rozwiązania 5G, w tym swoją chmurową platformę dwutrybową 5G Core oraz kluczowe technologie z produktów Ericsson Radio System, takie jak Baseband 6630 i Radio 4422 (5G macro radio), a także Ericsson 5G Radio Dot System.Firma Ericsson nawiązała niedawno współpracę z firmą T-Mobile US, spółką zależną grupy Deutsche Telekom, w celu realizacji szeregu przełomowych przedsięwzięć w dziedzinie technologii 5G. Obejmują one pierwsze niskopasmowe połączenie głosowe 5G standalone z wykorzystaniem systemu Evolved Packet System (EPS) wspieranego technologią voice over LTE (VoLTE), umożliwiając świadczenie wysokiej jakości usług głosowych opartych na technologiach 4G LTE w architekturze samodzielnego (standalone) połączenia 5G.