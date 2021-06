Mistrzowska oferta T-Mobile z 200 GB w 5G (wideo)

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile wprowadza na rynek mistrzowską promocją

• W ramach programu "Korzyści dla domu" będzie można wybrać abonament 5G z paczką 200 GB od 45 zł miesięcznie lub telewizor LG 4K 55 cali za 999 zł.

Mistrzowska promocja w T-Mobile

T-Mobile jako sponsor reprezentacji Polski z okazji zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej przygotował mistrzowską ofertę abonamentową 5G z paczką 200 GB w kwocie od 45 zł miesięcznie.Cena ta jest dostępna w ramach programu "Korzyści dla domu", czyli jest skierowana do klientów indywidualnych, którzy posiadają co najmniej jeden abonament komórkowy w T-Mobile (z wykluczeniem taryf XS i S). Najtańszy pakiet dwóch abonamentów z ofertą mistrzowską będzie zatem kosztował 100 zł miesięcznie (taryfa M za 55 zł / mies. + taryfa mistrzowska za 45 zł / mies.). Decydując się na ofertę mistrzowską, można również skorzystać ze zniżek do 200 zł na urządzenia z dostępem do sieci 5G.Dodatkowo operator przygotował ofertę w ramach której można stać się posiadaczem nowoczesnego telewizora LG 4K 55 cali 55UN711C za 999 zł na raty 0%. Cena ta obowiązuje wraz z taryfą XL+, jeśli klient zdecyduje się tego samego dnia dobrać kolejną ofertę abonamentową od T-Mobile, np. S za 45 zł lub M za 55 zł miesięcznie. To korzystne rozwiązanie dla tych, którzy marzą o obrazach oddających w najlepszej jakości ostrą rywalizację, jaka zapowiada się na EURO 2021.Mistrzowskiej ofercie towarzyszy kampania reklamowa z udziałem ambasadora Roberta Lewandowskiego, który zapoznaje się z materiałami wideo fanów naśladujących jego piłkarskie wyczyny.W kampanii będą dostępne również dwa inne spoty, pokazujące, że prawdziwi kibice chcą być blisko piłkarskich emocji nawet w czasie uroczystości rodzinnych i innych ważnych wydarzeń. W dwóch odsłonach spotów, prezentujących mistrzowską ofertę z 200 GB w 5G, będzie można zobaczyć sześć smartfonów z dostępem do sieci piątej generacji: Samsung S21 5G i A42 5G, Xiaomi Mi 11 Lite i Redmi Note 10 5G oraz Oppo A54 5G i Reno 5 5G, a także telewizor LG 4K 55 cali 55UN711C w atrakcyjnych cenach z rabatami. Widzowie dowiedzą się również o trwającej w T-Mobile promocji, w której klienci otrzymują pół roku internetu światłowodowego za darmo.Kampania reklamowa będzie prowadzona w telewizji, radiu, internecie, mediach społecznościowych oraz punktach sprzedaży T-Mobile i wystartuje z początkiem czerwca - spot z udziałem Roberta Lewandowskiego będzie dostępny od 2 czerwca, a dwa pozostałe od 3 czerwca. Kampanię przygotował Departament Zarządzania Marką T-Mobile wraz z agencją DDB Warszawa. Nad planowaniem i zakupem mediów czuwał dom mediowy Mindshare. Materiały BTL opracowała agencja Digitas Poland (ARC - Grupa Publicis), a działania w internecie i mediach społecznościowych poprowadzi VMLY&R.