Apple TV na telewizorach Philips z systemem Android

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy telewizorów Philips z systemem Android TV mogą korzystać z aplikacji Apple TV.

• Platforma trafi na wszystkie urządzenia z rocznika 2021, zaś właściciele wybranych wcześniejszych modeli mogą zainstalować aplikację samodzielnie.

Marka Philips TV & Sound wprowadza aplikację Apple TV na wszystkie swoje telewizory z systemem Android TV. Od teraz użytkownicy z całej Europy, a także innych regionów świata, będą mieli pełny dostęp do serwisu Apple TV+, kanałów Apple TV i innych usług bezpośrednio z poziomu systemu Smart TV.Aplikacja Apple TV zawiera dostęp do płatnego serwisu Apple TV+ oferującego produkcje, filmy i dokumenty najlepszych twórców z całego świata. Abonenci usługi mogą oglądać oryginalne programy Apple, w tym seriale "Ted Lasso", "The Morning Show", "For All Mankind" i "Servant", a także takie filmy jak "Greyhound", "Palmer" czy "Wolfwalkers".Ponadto aplikacja pozwala oglądać - zarówno w trybie online, jak i offline - kanały Apple TV, takie jak STARZPLAY, Acorn TV i Noggin, bez reklam i na żądanie, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dzięki funkcji Family Sharing, po wpisaniu osobistego identyfikatora Apple ID i hasła, z subskrypcji kanałów Apple TV może korzystać jednocześnie nawet sześciu członków rodziny. Klienci otrzymują również spersonalizowane i dopasowane do ich potrzeb rekomendacje, a także mają dostęp do biblioteki filmów i programów telewizyjnych zakupionych w Apple.Osoby, które kupią telewizor Philips z systemem Android z rocznika 2021, znajdą aplikację Apple TV zainstalowaną już na ekranie głównym systemu Smart TV. Właściciele starszych modeli z systemem Android (w wersji 8.0 lub nowszej) mogą dodać aplikację za pośrednictwem sklepu Google Play. Apple TV można znaleźć także w aplikacji Philips TV Collection.Wszystkie telewizory Philips z systemem Android TV wspierają formaty Dolby Vision i Dolby Atmos oraz są wyposażone w system Ambilight potęgujący wrażenia podczas seansów.