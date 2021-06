Jest zgodna UOKiK na przejęcie infrastruktury Plusa przez Cellnex Telecom

Łukasz Szewczyk

• UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Cellnex Poland

kontroli nad Polkomtel Infrastruktura. Przedsiębiorcy są właścicielami infrastruktury używanej przez operatorów sieci komórkowej.

• Przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, zaś transakcja może wzmocnić konkurencyjność sektora.

W lutym 2921 roku Grupa Polsat zdecydowała o sprzedaży na rzecz Cellnex Telecom kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura za cenę około 7,1 mld zł. Sieć rdzeniowa Polkomtelu wraz ze wszystkimi częstotliwościami służącymi do świadczenia klientom w Polsce usług w technologii 5G, jak również w technologiach 2G/3G/LTE pozostanie w posiadaniu Grupy Polsat.Zgodę na transakcję musiał wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analiza UOKiK pokazała, że chociaż Cellnex Poland po przejęciu Polkomtel Infrastruktura będzie posiadał ponad 50 proc. masztów telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez sieci komórkowe w Polsce, to koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Podobną opinię przedstawił Prezes UKE Jacek Oko.- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Brak negatywnych skutków transakcji wynika ze specyfiki rynku. Do 2020 r. w Polsce większość pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia usług telefonii mobilnej należała do czterech największych operatorów. Posiadanie na wyłączność własnych masztów, zwiększających zasięg, było ważnym elementem przewagi konkurencyjnej, dlatego operatorzy nie mieli interesu, aby udostępniać je innym przedsiębiorcom. Pierwszym poważnym odstępstwem od tego modelu było utworzenie przez T-Mobile i Orange wspólnego przedsiębiorcy, który zarządza aktywami sieciowymi obu tych operatorów.Przejęcie przez Cellnex Poland masztów użytkowanych dotąd głównie przez Polkomtel nie tylko nie ograniczy konkurencji, ale może doprowadzić do ułatwienia dostępu do infrastruktury innym operatorom, bowiem Cellnex Poland, nie będący operatorem a zarządcą infrastruktury, ma interes ekonomiczny w udostępnieniu masztów wielu podmiotom jednocześnie. W efekcie transakcja może korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami, a także - potencjalnie - ułatwić rozwój mniejszym operatorom, którzy będą mogli skorzystać z infrastruktury dostępnej dla nich na rynku, zamiast rozwijać własną, jak to miało miejsce dotychczas.