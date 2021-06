Pandemia ukształtowała nowe zachowania w sieci. 10 godzin więcej online tygodniowo

Łukasz Szewczyk

• Konsumenci do 2025 roku dodadzą do swoich aktywności wykonywanych online średnio 2,5 nowej usługi

• Czas spędzany przez konsumentów online wzrośnie do 2025 roku średnio o dziesięć godzin w tygodniu

Nowy raport konsumencki sporządzony przez Ericsson (NASDAQ: ERIC) przewiduje, że tendencja do przenoszenia zasadniczych elementów codziennego życia do sieci - zapoczątkowana przez globalną pandemię Covid-19, pozostanie istotna dla ludzi z całego świata długo po przeminięciu pandemii.Raport Ericsson ConsumerLab pt. The Future Urban Reality zawiera istotne spostrzeżenia dotyczące tego, co w przekonaniu konsumentów będzie się działo po pandemii aż do roku 2025.Raport ten opiera się na równoważnych opiniach 2,3 mld konsumentów z 31 rynków i przewiduje, że konsumenci nie tylko będą nadal wykonywać rutynowe aktywności - takie jak praca zdalna, e-nauka, e-zdrowie i internetowe zakupy spożywcze - online, ale jeszcze dodadzą do nich średnio 2,5 nowej usługi. Autorzy raportu przewidują, że zamiast tego konsumenci będą priorytetowo traktować przeznaczanie czasu wolnego na podróże, praktykowanie mindfulness oraz spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną.Przewiduje się, że gdy nowa norma stanie się rzeczywistością, konsumenci będą spędzać w sieci średnio o dziesięć godzin w tygodniu więcej. Zmiana ta prawdopodobnie zmniejszy też lukę pomiędzy umiarkowanymi i zaawansowanymi użytkownikami usług online, ponieważ więcej użytkowników zaczęło podczas pandemii wprowadzać więcej usług online do swojego codziennego życia.- mówi Zeynep Ahmet, Starszy Analityk, ConsumerLab, Ericsson Research.Kluczowe wnioski płynące z raportu:jeden na dwóch konsumentów spodziewa się skorzystać z możliwości e-nauki w celu rozwijania swoich umiejętności. Ponad połowa konsumentów na świecie uważa, że wszystkie ich aktywności rozrywkowe będą odbywać się online. Ponad jedna trzecia konsumentów będzie w przyszłości zamawiać zakupy spożywcze głownie online.ponad trzech na pięciu konsumentów wierzy, że utrzymanie odpowiedniego dochodu będzie wymagało łączenia kilku prac. Jednocześnie siedmiu na dziesięciu konsumentów spodziewa się, że będzie prowadzić zdrowszy tryb życia.choć 75% konsumentów przewiduje, że życiem w 2025 roku będzie kierować wygoda, siedmiu na dziesięciu spodziewa się również, że będzie trzeba zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo i prywatność w sieci.po części ze względu na kwestie ochrony środowiska, połowa konsumentów na całym świecie spodziewa się, że w ramach nowej normy będzie kupować więcej produktów wytwarzanych lokalnie.choć większość konsumentów uważa, że dostępne powinny być bardziej zrównoważone opcje podróży, tylko jeden na trzech twierdzi, że w przyszłości powstrzyma się od lotów samolotem w przypadku podróży w celach rozrywkowych.zależność od platform online będzie zgodnie z oczekiwaniami utrzymywać się również po pandemii, a konsumenci przewidują, że do 2025 roku średnio dodadzą 2,5 usługi do swojej codziennej aktywności online. Podkreśla to znaczenie włączenia cyfrowego dla zapewniania równości i elastyczności w ramach "nowej normy".