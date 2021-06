Dwa razy więcej internetu w Play na kartę. Nowy pakiet XXL z 5G

Łukasz Szewczyk

• Podwojona liczba GB w wybranych ofertach w Play na Kartę i Internet na Kartę w Play po doładowaniu w aplikacji Play24

• Nowy pakiet SOLO XXL z aż do 50 GB z pełną prędkością i technologią 5G

Od piątku (11 czerwca 2021 roku) klienci Play mogą skorzystać z nowej promocji. Fani mobilnych rozgrywek czy filmowych wrażeń, jak również osoby aktywne w przestrzeni social media będą mogły bez obaw o brakujące GB korzystać z mobilnej rozrywki i kontaktu z bliskimi online. Dzięki nowej promocji, w tej samej cenie mogą otrzymać aż dwa razy więcej internetu. Podwojone pakiety są możliwe do aktywacji wyłącznie w aplikacji Play24, gdy konto zostało zasilone w ciągu ostatnich 30 dni dowolną kwotą. Doładowanie w aplikacji Play24 jest szybkie, wygodne i bezpieczne. Można je zrealizować np. BLIK-em, kartą płatniczą lub szybkim przelewem z banku, a także za pomocą Google Pay lub Apple Pay.Pakiety w Play na Kartę dostępne są w wariantach łączonych z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami oraz paczką danych. W nowych promocyjnych pakietach po doładowaniu w Play24 klienci otrzymują dwa razy więcej GB do wykorzystania:• W pakiecie SOLO L w cenie 30 zł użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i 30 GB miesięcznie;• SOLO XL za 35 zł zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu GB, w tym 40 GB z pełną prędkością z dostępem do technologii 5G;• Pakiet dla Ukrainy za 35zł oprócz nielimitowanych rozmówi i SMS-ów w Polsce dodatkowo zapewnia 1000 minut na Ukrainę (do sieci Kyivstar, Vodafone i lifecell) oraz 30 GB danych.Pakiety odnawiają się co miesiąc, jeśli na koncie znajdują się odpowiednie środki.Nowością od Play jest także wprowadzenie cyklicznego pakietu SOLO XXL w cenie 40 zł miesięcznie. W standardowej ofercie dostępne są nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y, a także Internet bez limitu GB (w tym 25 GB internetu z pełną prędkością) i dostępem do 5G. W pakiecie promocyjnym po doładowaniu w aplikacji Play24, użytkownicy otrzymują podwójny pakiet internetu - 50 GB z pełną prędkością. Dzięki temu jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych i opłacalnych ofert dostępnych na rynku, spełniająca wymagania największych fanów mobilnej rozrywki.Klienci tej oferty mogą aktywować także nowe podwójne pakiety GB w pakietach internetowych po doładowaniu konta przez aplikację Play24:• Dzień bez limitu GB za 5 zł - internet bez limitu GB (20 GB z pełną prędkością) - jednorazowy na 24 godziny,• Tydzień bez limitu GB za 20 zł - internet bez limitu GB (60 GB z pełną prędkością - jednorazowy na 7 dni,• Miesiąc bez limitu GB za 50 zł - internet bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) i dostępem do 5G - jednorazowy na miesiąc lub cykliczny.