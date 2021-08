W jaki sposób bezpieczeństwo Twojej strony internetowej wpływa na jej ranking?

Materiał partnera

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że poziom bezpieczeństwa, jaki posiada dana witryna, bezpośrednio wpływa na jej pozycję w rankingach wyszukiwarek. Bezpieczne strony internetowe są chętniej promowane przez wyszukiwarki internetowe, a co za tym idzie, błyskawicznie stają się lepiej widoczne dla potencjalnych klientów. W efekcie wpływa to pozytywnie na ilość odwiedzin i konwersje - praktycznie bez dodatkowych kosztów.W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego bezpieczeństwo witryny wpływa na jej pozycję w wyszukiwarkach i w jaki sposób można chronić własną stronę internetową przed potencjalnymi zagrożeniami.Internauci zwracają coraz większą uwagę na swoje bezpieczeństwo w sieci, a liczne narzędzia pomagają im w wyborze stron, którym można ufać. Jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Google Chrome, od 2017 roku oznacza wszystkie strony, które nie posiadają certyfikatu SSL (więcej na jego temat w kolejnej części artykułu) jako niezabezpieczone. Użytkownik, który chce odwiedzić taką stronę, otrzymuje od przeglądarki odpowiedni komunikat.Według ankiety przeprowadzonej przez portal Hubspot , 82% respondentów potwierdziło, że nie wchodzi na stronę internetową, która jest oznaczana przez Google Chrome jako niebezpieczna. Jest to więc ogromny odsetek potencjalnych nowych klientów i użytkowników, którzy nie odwiedzili danej strony. Wszystko przez niepewność co do jakości ochrony danych, w tym finansowych, jakie oferuje witryna.Bezpieczne witryny posiadają certyfikat SSL (Secure Sockets Layer), który szyfruje połączenie i chroni wszystkie przesyłane dane między serwerem strony a przeglądarką. Charakter przesyłanych informacji pozostaje prywatny, a sam protokół pozwala na ochronę strony przed atakami cyberprzestępców.To, czy witryna posiada certyfikat SSL można łatwo rozpoznać sprawdzając adres danej strony - powinien on rozpoczynać się od https. Najpopularniejsza wyszukiwarka Google promuje tylko te witryny, w tym sklepy internetowe, które posiadają aktywny protokół HTTPS. Z kolei strony, które nie posiadają HTTPS, są uważane przez algorytmy za przestarzałe i nieaktualne. Nic dziwnego, że wyszukiwarka Google już jakiś czas temu uczyniła protokół HTTPS swoim czynnikiem rankingowym.Uzyskanie certyfikatu SSL jest niezwykle proste - wystarczy skontaktować się z dostawcą hostingu.Witrynę można skutecznie zabezpieczyć, rozpoczynając od całkowitych podstaw, czyli od zadbania o ochronę o własnego połączenia. Korzystanie z szyfrowanego połączenia VPN pozwala między innymi na anonimowe przesyłanie danych, takich jak dane logowania. W najpopularniejszych wyszukiwarkach takich jak Firefox czy Chrome VPN działa w tle nie powodując opóźnień w przesyłaniu danych.Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN pozwala chronić stronę na wiele sposobów. Jednym z najczarniejszych scenariuszy, którego obawiają się właściciele stron, jest atak na witrynę w celu nieautoryzowanego umieszczenia na niej linków do podejrzanych stron. Może być to niezwykle trudne do zauważenia, a na dłuższą metę, wyrządzić wiele szkód.Promowanie w swojej witrynie stron o wątpliwej reputacji może zostać wykryte przez wyszukiwarki i uznane za spam. W efekcie zaatakowana strona zostanie umieszczona na czarnej liście, a w najgorszym przypadku - może stać się całkowicie niewidoczna w rankingach wyszukiwania.Stosowanie nieaktualnych wtyczek i oprogramowania może narazić użytkowników strony na kradzież i utratę danych, a nawet zablokowanie dostępu do własnej strony. Hakerom wystarczy kilka chwil, aby nie tylko usunąć zawartość witryny, ale także zepsuć jej reputację.Wszystko to będzie miało negatywny wpływ na ranking SEO strony i jej widoczność w wyszukiwarkach. Nawet usunięcie wszystkich podejrzanych treści już po tym, gdy strona zostanie umieszczona na czarnej liście, nie oznacza, że wróci ona na swojej miejsce w rankingu. Jest to proces trudny i czasochłonny.Regularne aktualizowanie wtyczek oraz zainstalowanie odpowiednich narzędzi umożliwia wzmocnienie zabezpieczeń i załatanie wszelkich luk, a co za tym idzie, chroni właściciela strony przez negatywnymi konsekwencjami utraty zaufania przez użytkowników i algorytmy wyszukiwarek.Dbanie o zabezpieczenie swojej strony internetowej jest konieczne, jednak nie przynosi błyskawicznych rezultatów. Przekonanie wyszukiwarek, że Twoja witryna jest tą, której warto ufać, będzie jednak niosło ze sobą długoterminowe korzyści.Z drugiej strony, jeśli zauważyłeś, że strona posiada wyjątkowo wysokie współczynniki odrzuceń, powinno to zwrócić Twoją uwagę na ewentualne problemy z bezpieczeństwem strony.Priorytetem dla wszystkich właścicieli stron powinno być dbanie o komfort i doświadczenie użytkowników. W ten sposób osoba, która odwiedziła stronę, kierując się poleceniem wyszukiwarki, może łatwiej stać się stałym klientem lub czytelnikiem. Znacznie łatwiej jest trwać w świadomości użytkowników jako bezpieczna witryna, której można ufać, niż być zmuszonym do mozolnego odbudowywania własnej reputacji.