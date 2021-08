UPC rozszerza dostęp do kanałów 4K i wprowadza "inteligentne WiFi"

Łukasz Szewczyk

• Nowości w ofercie UPC

• Operator wprowadza do oferty "inteligentne WiFi" oraz rozszerza dostęp do kanałów 4K

Wprowadzenie do oferty Viaplay , to nie jedyne nowości w UPC Polska. Operator rozszerza także dostęp do kanałów 4K, które do tej pory można było oglądać wyłącznie za pośrednictwem przystawki IPTV UPC 4K BOX. Od teraz kanały 4K w UPC Polska można oglądać także za pośrednictwem. Dostępność do kanałów 4K uzależniona jest od posiadanego pakietu, obecnie w ofercie UPC dostępne są cztery kanały 4K: FunBox 4K, Ultra TV 4K, Insight TV, wPolsce.pl.Jednocześnie UPC wprowadza do oferty "inteligentne WiFi", które zapewnia klientom stabilne połączenie WiFi na wielu urządzeniach, dzięki trzem innowacjom:- zaawansowane, samouczące oprogramowanie na modemach ConnectBox i GigaConnectBox zapewniające stabilne połączenie Wi-Fi na wielu urządzeniach jednocześnie, monitorując jakość połączenia i reagując zanim pojawi się problem z sygnałem- bezobsługowy, inteligentny wzmacniacz sygnału WiFi, zwiększający jego moc i zasięg, pasujący do każdego wnętrza. Dzięki niemu, cały dom znajduje się w zasięgu Wi-Fi - od piwnicy aż po strych - eliminując "białe plamy" bez zasięgu- aplikacja na telefon, pozwalająca na podgląd urządzeń podłączonych do domowej sieci oraz sprawdzenie jakości sygnału Wi-Fi.