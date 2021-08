Nowe oferty Plusa z 5G w każdym abonamencie

Łukasz Szewczyk

• Plus wprowadza nową ofertę

• Od teraz 5G będzie dostępne zarówno w ofertach głosowych, jak i internetowych, dla klientów indywidulanych i dla firm.

Nowe oferty z 5G dla klientów indywidualnych (od 23.08.2021)

Nowe oferty z 5G dla klientów biznesowych (od 23.08.2021)

Od poniedziałki (23 sierpnia 2021 roku) Plus wprowadza nową ofertę Od teraz z sieci 5G będzie mógł korzystać każdy klient, który wybierze ofertę abonamentową Plusa. W zasięgu 5G Plusa jest już ponad 15 mln osób w około 500 miejscowościach w całej Polsce (ponad 40% populacji). W komercyjnej sieci 5G w Piotrkowie Trybunalskim, Plus pobił również rekord Polski w szybkości pobierania danych. Przekroczona została bariera 1 Gb/s.- mówi Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus -Dla klientów indywidualnych, zainteresowanych ofertą głosową, Plus przygotował cztery warianty abonamentów:• 35 zł/mies. z pakietem 4 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz dostępem do HBO GO na miesiąc,• 55 zł/mies. z pakietem 30 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami,SMS-ami i MMS-ami oraz dostępem do HBO GO na miesiąc,• 65 zł/mies. z pakietem 60 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz dostępami do HBO GO na miesiąc i do serwisu muzycznego TIDAL na 24 miesiące bez opłat,• 85 zł/mies. z pakietem 120 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami,SMS-ami i MMS-ami oraz dostępami do HBO GO na miesiąc i do serwisu muzycznego TIDAL na 24 miesiące bez opłat.Klienci, którzy zdecydują się na abonament za: 55 zł, 65 zł lub 85 zł miesięcznie otrzymają również:• dodatkowy pakiet aż 150 GB w prezencie na 3 okresy rozliczeniowe,• nielimitowaną transmisję danych z prędkością do 1 Mb/s po wykorzystaniu pakietu podstawowego,• możliwość dokupienia trzech dodatkowych kart SIM z abonamentem za odpowiednio: 30 zł/mies., 40 zł/mies. lub 60 zł/mies. każda,• 120 minut na międzynarodowe połączenia wychodzące (w Unii Europejskiej).Ponadto, dla klientów przedłużających umowę, Plus przygotował jednorazowy pakiet internetu do wykorzystania przez cały okres trwania kontraktu. Oferta ta jest potrójną wartością podstawowego pakietu internetowego:• 35 zł/mies. - dodatkowe 12 GB,• 55 zł/mies. - dodatkowe 90 GB,• 65 zł/mies. - dodatkowe 180 GB,• 85 zł/mies. - dodatkowe 360 GB.W podobny sposób skonstruowana została również nowa oferta dla klientów biznesowych. Właściciele firm będą mogli wybierać spośród pięciu wariantów abonamentowych:• 35 zł/mies. + VAT z pakietem 7 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami,• 45 zł/mies. + VAT z pakietem 24 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami,• 55 zł/mies. + VAT z pakietem 40 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami,• 65 zł/mies. + VAT z pakietem 70 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami,• 85 zł/mies. + VAT z pakietem 120 GB i dostępem do 5G, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami.W przypadku oferty za 45 zł/mies. + VAT i droższych, po wykorzystaniu pakietu podstawowego prowadzący firmy mogą korzystać z nielimitowanego transferu danych z prędkością do 1 Mb/s.Klienci biznesowi Plusa przedłużający umowę otrzymają także jednorazowy pakiet internetu do wykorzystania przez 24 miesiące. Podobnie jak w przypadku ofert indywidualnych, będzie to również potrojony pakiet podstawowy:• 35 zł/mies. + VAT - dodatkowe 21 GB,• 45 zł/mies. + VAT - dodatkowe 72 GB,• 55 zł/mies. + VAT - dodatkowe 120 GB,• 65 zł/mies. + VAT - dodatkowe 210 GB,• 85 zł/mies. + VAT - dodatkowe 360 GB.Wybierając abonament za: 45 zł/mies. + VAT, 55 zł/mies. + VAT, 65 zł/mies. + VAT oraz 85 zł mies. + VAT, przedsiębiorcy będą mogli także:• dobrać trzy dodatkowe abonamenty z obniżonym miesięcznym zobowiązaniem. Będzie to odpowiednio: 20 zł/mies. + VAT, 30 zł zł/mies. + VAT, 40 zł/mies. + VAT lub 60 zł/mies. + VAT,• wykorzystać odpowiednio: 120 minut, 240 minut, 300 minut lub 360 minut na międzynarodowe połączenia wychodzące (w Unii Europejskiej).Od 23 sierpnia także nowi klienci indywidualni i biznesowi, którzy wybiorą ofertę internetu mobilnego w Plusie, otrzymają możliwość korzystania z sieci 5G we wszystkich planach abonamentowych.Dodatkowo klienci Plusa mogą już podpisywać umowy w formie elektronicznej za pomocą podpisu składanego na tablecie. To rozwiązanie przynosi także korzyści związane z ochroną środowiska - mniejsze zużycie papieru, a więc i wyciętych drzew. Uruchomiona została również usługa eSIM, czyli cyfrowa wersja karty SIM.