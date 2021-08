Urodziny T-Mobile: Wymień za darmo swój telefon na nowy smartfon 5G

Łukasz Szewczyk

• Z okazji 25-lecia T-Mobile w Polsce operator przygotował specjalną ofertę dla swoich użytkowników

T-Mobile świętuje 25 urodziny w Polsce. Dzięki akcji "Urodziny z 5G" użytkownicy T-Mobile mogą stać się właścicielami nowego smartfona z dostępem do sieci piątej generacji i przetestować nowe technologie na korzystnych warunkach. W jaki sposób?Klienci, którzy zdecydują się wymienić swój smartfon - z listy uwzględniającej około 100 modeli, m.in. Nokia 3.1, Oppo A15, Samsung Galaxy A20, Samsung Galaxy J4+, LG K22, czy Motorola Moto E6 Plus (lista wszystkich telefonów biorących udział w akcji jest dostępna pod tym linkiem ) - będą mogli otrzymać od T-Mbile bez opłat Samsung Galaxy A22 5G.W tym celu należy przyjść do wybranego salonu własnego T-Mobile lub autoryzowanego punktu sprzedaży ze swoim urządzeniem. Na miejscu konsultanci będą poddawali telefony procesowi weryfikacji wizualnej i technicznej, aby sprawdzić, czy urządzenie jest w pełni sprawne. Jeśli tak, klient będzie mógł nabyć nowego Samsunga Galaxy A22 5G o wartości 1049 zł zupełnie za darmo. Urodzinowa oferta skierowana jest do tych, którzy decydują się na przedłużenie korzystania z magentowych usług w taryfie M+.Promocja obowiązuje od 24 sierpnia do 16 września 2021 roku.Jak już informowaliśmy , T-Mobile kontynuuje rozbudowę sieci piątej generacji. W ostatnich dniach liczba masztów wzrosła aż o 184. Łącznie sieć piątej generacji magentowego operatora obejmuje już blisko 2300 stacji bazowych.