Plus na kartę: Pakiety bez limitu 50 proc. taniej

Łukasz Szewczyk

• W nowej promocji Plusa można dostać 50 proc. rabatu za komplet wszystkich usług bez limitu wraz z pakietem internetowym

Plus na kare promocja "Rabat 50% na pierwszy miesią"

Nowa promocja jest dostępna dla użytkowników ofert na kartę w sieci Plus, którzy w trakcie jej trwania włączą jeden z pakietów "Bez limitu i 15 GB" lub "Bez limitu i 20 GB 5G"."Bez limitu i 15 GB" pozwala na wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych, a także pakiet 15 GB na krajową transmisję danych. Pakiet "Bez limitu i 15 GB" można włączyć krótkim kodem *136*11*9096# zatwierdzonym przyciskiem "zadzwoń", a jego koszt to przez pierwszy miesiąc tylko 15 zł."Bez limitu i 20 GB 5G" to nielimitowane połącznia krajowe do wszystkich sieci komórkowych oraz SMS-y i MMS-y bez limitu. W pakiecie tym przyznawane jest też 20 GB na krajową transmisję danych, a klienci mogą korzystać z technologii 5G. Pakiet "Bez limitu i 20 GB 5G" jest włączany kodem *136*11*9203# i przyciskiem "zadzwoń" i w nowej promocji to tylko 20 zł za pierwszy miesiąc.Promocja z rabatem na pakiety "Bez limitu i 15 GB" oraz "Bez limitu i 20 GB 5G" będzie obowiązywała do 10 listopada 2021 roku.Do końca września 2021 roku jest też dostępna promocja "Pakiet 120 GB", w której za 15 zł klienci otrzymują aż 120 GB na 90 dni, czyli trzy pakiety po 40 GB przyznawane automatycznie co 30 dni. Opłata wynosi tylko 15 zł i jest pobierana jednorazowo. Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060#.