Nowy abonament w ofercie internetowej Plusha

Łukasz Szewczyk

• Od 1 września 2021 roku Plush wprowadza nowy abonament w ofercie internetu mobilnego.

Plush Internet na abonament (od 1 września)

Z myślą o rozpoczynającym się roku szkolnym i nadchodzącym wielkimi krokami roku akademickim, Plush wprowadza nową ofertę na czas nieokreślony. Klienci, którzy podpiszą umowę z abonamentem za 60 zł/mies. otrzymają pakiet aż 200 GB/mies. przez cały okres trwania umowy oraz promocyjny dostęp do sieci 5G Plusa do 29 grudnia 2021.Wśród dodatkowych benefitów jest możliwość korzystania z muzycznego serwisu TIDAL przez 24 miesiące oraz opcja dobrania dodatkowych kart SIM z rabatem w wysokości 5 zł na każdą kartę. Ponadto, dla osób, które potrzebują jeszcze więcej internetu przygotowany został pakiet 10 GB za 10 zł.Osoby zainteresowane mniejszym pakietem danych w dalszym ciągu mogą skorzystać z oferty za 30 zł/mies. z pakietem 40 GB/mies. w umowie na czas nieokreślony. W przypadku tej oferty wielkość miesięcznego pakietu rośnie wraz z czasem umowy - po 6 miesiącach do wykorzystania jest 60 GB, a po 12 miesiącach 80 GB na miesiąc.Obydwie oferty - z abonamentem za 30zł/mies. i 60 zł/mies. - dostępne są zarówno w opcji sim only jak i ze sprzętem. W ofercie znajdują się laptopy, tablety, routery i inne urządzenia.