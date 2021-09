Vectra: Modem Wi-Fi 6, internet do 1,2 Gb/s, Netflix w prezencie na rok

Łukasz Szewczyk

• Sieć Vectra, największy operator telewizji kablowej w Polsce, wprowadza do swojej oferty modem Wi-Fi 6

• Dodatkowo operator udostępnia pakiet internetowy o wysokiej przepustowości do 1,2 Gb/s.

• Powraca także promocja oferującą dostęp do Netflix nawet do 12 miesięcy

w prezencie.

Grupa Vectra rozpoczęła jesienną kampanię reklamową, w której przedstawia nową odsłonę swojej oferty opartą o możliwości superszybkiego internetu światłowodowego oraz platformę telewizyjną TV Smart. Tematem przewodnim kampanii jest hasło "Zawsze tam, gdzie Ty", podkreślające misję Vectry by być blisko klientów. Na abonentów operatora czeka w ramach nowej kampanii wiele promocji, które w materiałach reklamowych ponownie prezentuje znany aktor - Cezary Pazura.Wśród oferowanych nowości na uwagę zasługuje, gwarantujący stabilne łącze internetowe. Urządzenie wyróżnia obsługa standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6, który usprawnia działanie domowej sieci bezprzewodowej oferując m.in. wyższe transfery i obsługę wielu urządzeń (w tym rosnącą liczbę urządzeń smart/IoT) oraz tryb Dual Band Concurrent, umożliwiający jednoczesne korzystanie z pasma 2,4GHz i 5GHz. Modem Wi-Fi 6 wspiera także inteligentną sieć Wi-Fi w oparciu o standard Easy Mesh.Dodatkowo Vectra wprowadza do swojej oferty. Od 1 września 2021 roku mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z pakietu internetowego 1,2 Gb/s wraz z dostępem do serwisu Netflix na 12 miesięcy w prezencie w cenie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy. Co istotne, nowa prędkość jest dostępna nie tylko punktowo, a na terenie niemal całej stolicy.W ramach nowej oferty Vectry. Niezależnie od wybranego wariantu (300 Mb/s, 450 Mb/s, 600 Mb/s czy 1,2 Gb/s) miesięczna opłata wyniesie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy posiadania usługi. Co więcej, w ramach wszystkich dostępnych opcji usługi internetowej klienci operatora mogą bez dodatkowych opłat i bez dekodera korzystać również z telewizyjnego Pakietu Stalowego dającego dostęp do 39 kanałów.Z kolei każda z ofert łączących platformę telewizyjną TV Smart i usługi internetu światłowodowego jest dostępna w cenie 69,99 zł przez pierwsze pół roku. Promocja dotyczy wszystkich nowych klientów niezależnie od tego na jaką prędkość internetu i ilość kanałów TV się zdecydują. Ponadto, nowi abonenci otrzymują dekoder TV Smart 4K BOX bez dodatkowych opłat oraz dostęp do serwisu muzycznego TIDAL, oferującego ponad 70 milionów utworów bez reklam w najlepszej jakości dźwięku przez 6 miesięcy, oraz 1 miesiąc dostępu do Prasy Online, liczącej ponad 100 tytułów prasy ogólnopolskiej i ok. 20 tytułów prasy lokalnej, w prezencie.Wszystkim wymienionym ofertom towarzyszy promocja z Netflix, w ramach której można otrzymać dostęp do serwisu nawet na 12 miesięcy w prezencie.W ramach nowej kampanii Vectra ponownie przygotowała dla swoich klientów promocję, w ramach której można otrzymać dostęp do serwisuNetflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta ponad 209 mln płacących abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Netflix oferuje im dostęp do ich ulubionych filmów, seriali i programów, takich jak "Wiedźmin", "Stranger Things", czy "Irlandczyk" oraz szeroki dostęp do polskich produkcji takich jak "Kajko i Kokosz" dla najmłodszych odbiorców, czy "Sexify" i "Rojst" dla dorosłego widza. Prawdziwą zaś gratką w najbliższych dniach będzie premiera najnowszego sezonu kultowego już serialu "Dom z Papieru", która będzie miała miejsce już 3 września 2021 roku.