Viaplay w sieci Play. Nowe oferty z telewizją, Viaplay w cenie abonamentu

Łukasz Szewczyk

• Oferta Viaplay będzie uwzględniana w nowych subskrypcjach Play Now TV oraz dostępna bezpłatnie dla obecnych subskrybentów usługi do końca stycznia 2022 roku

• Sieć Play przygotowała specjalne oferty promocyjne

od 3 do 10 września

Nordic Entertainment Group oraz Play, wiodący operator telefonii komórkowej w Polsce, podpisały wieloletnią umowę dystrybucyjną, na mocy której usługa streamingowa Viaplay będzie szeroko dostępna dla milionów abonentów Play.Viaplay to nowy na polskim rynku serwis wideo łączący sportowe emocje na żywo wraz z oryginalnymi serialami oraz hollywoodzkimi produkcjami filmowymi i ulubionymi programami dla dzieci. Znani polscy dziennikarze i komentatorzy m.in. Mateusz Borek czy Rafał Wolski wprowadzą widzów w świat sportu i takich rozgrywek jak niemiecka Bundesliga, Liga Europy UEFA czy Liga Konferencji Europy UEFA, a od 2022 roku także Premier League i Formuła 1 od 2023. Viaplay to również lokalne produkcje. Już 12 września premiera pierwszego odcinka nowego reality show "Fort Boyard" z udziałem 48 polskich gwiazd (m.in. Rafał Mroczek, Rafał Maserak czy Sławomir). Play dla swoich obecnych i przyszłych klientów przygotował specjalne promocje.Fioletowy operator przygotował specjalne oferty łączone. Promocyjna paczka składa się z internetu stacjonarnego, telewizji Play Now TV (z urządzeniem TV BOX) oferującej ponad 50 kanałów (m.in. kanały Disney, FOX, National Geographic, Comedy Central czy History) oraz Viaplay w cenie już od 45 zł miesięcznie dla obecnych klientów abonamentowych Play. W zależności od potrzeb operator proponuje stabilny internet stacjonarny bez limitu danych, przenośny internet bezprzewodowy lub NetBox z modemem zewnętrznym, czyli idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie standardowy router jest niewystarczający. Klient może również wybrać Internet z Rozszerzonym pakietem telewizyjnym za 65 zł miesięcznie - z dostępem do ponad 100 kanałów telewizyjnych w tym Eleven Sports 1 4K, AXN, TVN24 czy Kino Polska, który również będzie obejmował Viaplay.Play pamięta także o klientach, którzy już korzystają z jego telewizji. Z okazji rozpoczęcia współpracy z Viaplay operator przygotował specjalną niespodziankę. Wszyscy obecni użytkownicy ofert telewizyjnych z dekoderem Play Now TV Box otrzymają. W tym celu należy się zarejestrować się w serwisie. SMSy z linkiem do rejestracji będą wysyłane. 31 stycznia dostęp zostanie wyłączony, by klienci nie musieli obawiać się o naliczane opłaty. Osoby, które będą chciały kontynuować korzystanie z Viaplay będą miały taką możliwość po samodzielnej aktywacji usługi na swoim TV BOX w cenie 34 zł miesięcznie, które zostaną doliczone do rachunku Play.Play wprowadził też nowe oferty telewizji Play Now TV z dekoderem TV BOX w trzech wersjach:• pakiet START - ponad 30 kanałów telewizyjnych i Viaplay przez 30 dni od Play - od 10 zł miesięcznie;• pakiet PODSTAWOWY - ponad 50 kanałów telewizyjnych, Viaplay w cenie, możliwość dokupienia pakietów dodatkowych - od 25 zł miesięcznie;• pakiet ROZSZERZONY - ponad 100 kanałów telewizyjnych, Viaplay w cenie, pakiety dodatkowe SPORT, EXTRA, KIDS, NEWS w cenie - od 45 zł miesięcznie.Do korzystania z usługi Play zapewnia także dekoder 4K HDR z systemem Android TV i nowym intuicyjnym interfejsem, możliwością instalowania aplikacji ze sklepu Google Play, opcją pauzowania czy cofania oglądanych materiałów oraz wyszukiwaniem głosowym. Na TV BOX przy jego uruchomieniu zostanie automatycznie pobrana aplikacja Viaplay.Wszyscy klienci z abonamentem w Play mogą otrzymać 30 dniowy bezpłatny dostęp do Viaplay. Po tym okresie można zrezygnować z usługi lub korzystać z niej w cenie 34 zł miesięcznie. Dostęp można aktywować w aplikacji Play24. Po aktywacji wystarczy założyć swoje konto w serwisie Viaplay, wchodząc w link otrzymany SMS-em. Nowi klienci sieci Play oraz osoby przedłużające umowę mogą aktywować promocyjny dostęp do Viaplay podczas podpisywania umowy, jak również później, w aplikacji Play24.