Jak wybrać kartę graficzną i kamerę sportową?

Materiał partnera

Karty graficzne są niezbędnym elementem w zestawie komputerowym. Wybierając nową kartę, trzeba zastanowić się, do czego będzie używany dany sprzęt. To bardzo ważny krok, ponieważ nie istnieje idealna karta graficzna. Także wybierając kamerę sportową czy IP powinniśmy wziąć pod uwagę, do czego chcemy ją stosować. Więcej na ten temat poniżej.

Jak wybrać kartę graficzną?

Co wziąć pod uwagę, kupując kamerę sportową?

Czym są kamery IP?

Karty graficzne odpowiadają głównie za generowanie i wyświetlanie obrazu. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku gier proces generowania animacji jest bardziej skomplikowany, więc karta graficzna musi oferować odpowiednią wydajność - zwłaszcza jeżeli zależy nam na obrazie o wysokiej rozdzielczości i szczegółowości. Korzystając z komputera tylko do oglądania filmów czy pracy, będziemy potrzebowali tylko zintegrowanej karty graficznej. Jednak jeśli używamy gier, które wymagają dużego zapasu mocy, niezbędna będzie karta graficzna z odpowiednim chłodzeniem. Przed zakupem trzeba wziąć pod uwagę natywną rozdzielczość ekranu. Innym ważnym parametrem jest zasilacz. Gdy zdecydujemy się na mocniejszy model, może okazać się, że nasz zasilacz nie dostarczy odpowiedniej mocy. Nie możemy zapomnieć także o ilości pamięci karty. Obecnie na rynku polecana jest pamięć GDDR5, gwarantująca wysoką częstotliwość taktowania. Mocne karty graficzn e, takie jak Geforce rtx 3080 ti potrzebują także dobrego chłodzenia, gdyż w przeciwnym razie może dojść do przegrzania. Wybierając kartę graficzną, należy pamiętać, że karta graficzna do gier jest znacznie większa, przez co może nie mieścić się w stacji roboczej.Na rynku znajdziemy także dedykowane i zintegrowane karty graficzne. Zintegrowana karta graficzna jest najbardziej popularną opcją, jednak oferuje jednak niższą wydajność i przeważnie sprawdzą się dobrze w mniej wymagających zastosowaniach. Rozwiązanie to polecamy do domowych i biurowych komputerów oraz laptopów. Dedykowana karta graficzna jest kartą rozszerzeń, w która wyposaża się wysokiej jakości komputery i laptopy. Możemy liczyć na dużo lepszą wydajność, a w przypadku komputerów stacjonarnych również na łatwą modernizację. Na ogół takie konstrukcje są już zauważalnie droższe. Inną opcją jest zewnętrzna karta graficzna, czyli osobna stacja, w której umieszczana jest jednostka graficzna, a następnie podłączana do laptopa. Najwydajniejsze modele na rynku to karta graficzna Geforce, np. NVIDIA GeForce GTX, Geforce rtx 3080 ti lub Radeon RX.Uprawiając aktywność fizyczną chętnie robimy zdjęcia. Do tego potrzebujemy dobre kamery sportowe . Taki model ma wytrzymałą obudowę, niewielką wagę i jest kompaktowy, dlatego najlepiej sprawdzi się na rowerze górskim, nartach czy w motorówce. Przed zakupem powinniśmy zwrócić uwagę na kilka parametrów. Pierwszym z nich jest rozdzielczość. Najtańsze modele mają jakość HD (1280 x 720 pikseli). Rejestrują one obraz o najniższej rozdzielczości. Standardem powinna być kamera sportowa nagrywająca w Full HD (1920 x 1080 pikseli) i 60 klatkach na sekundę. Na rynku są także kamery 4K (3840 x 2160 pikseli). Inną istotną funkcją jest stabilizacja obrazu, zwłaszcza, że będziemy rejestrować wyczyny w ruchu. Kamery sportowe posiadają najczęściej obiektyw szerokokątny. Kamera sportowa powinna być odporna na wstrząsy. Bateria to inny istotny parametr przy zakupie kamery. Zwłaszcza jeśli potrzebujemy kamery przez wiele godzin.W kamerze sportowej możemy jeszcze zwracać uwagę na obecność wyświetlacza czy funkcji nagrywania timelapse. Mnogość opcji pokazuje możliwości tych urządzeń.Kamery IP to urządzenia rejestrujące obraz i umożliwiające jego podgląd w czasie rzeczywistym. Możne je określić jako kamery do monitoringu. Kamera IP świetnie sprawdzi się w wielu sytuacjach. Wystarczy podłączyć ją w naszym domu i mieć podgląd, gdy jesteśmy na wakacjach lub zostawiamy w nim ekipę remontową bez nadzoru. Kamera IP może także odstraszać złodziei. W tym celu należy zainstalować ją w widocznym miejscu - wielu potencjalnych włamywaczy rezygnuje z zamiaru kradzieży w obawie o zarejestrowanie ich wizerunku i poczynań. Warto wiedzieć, że wyróżniamy kamery IP zewnętrzne oraz wewnętrzne. Te pierwsze lepiej sprawdzą się podczas nagrywania obrazu na zewnątrz. Takie modele powinny być przede wszystkim szczelne - odporne na kontakt z wodą np. podczas deszczu, zmiany temperatur itd. Kamery IP wewnętrzne zaś powinny być niewielkie. Szczególnie gdy zależy nam na dyskrecji i chcemy rejestrować obraz w naszym mieszkaniu z ukrycia.Przy wyborze kamery ip istotny jest kąt widzenia i rozdzielczość obrazu. Kąt widzenia powinien być jak najszerszy - wtedy kamera obejmie w kadrze jak najwięcej miejsca. Nagrania powinny zapisywać się na karcie pamięci lub zewnętrznym dysku. Gdy chcemy oszczędzać pamięć, warto wybrać model z czujnikiem ruchu. Obraz zaczyna być nagrywany, gdy kamera IP wykryje ruch. W przypadku rozdzielczości o wiele lepiej sprawdzi się Full HD (1920 ? 1080 pikseli) niż VGA (640 ? 480 pikseli). Obraz w Full HD jest bardzo szczegółowy, umożliwia dokładniejsze wychwycenie nagrywanych twarzy. Kluczowa jest także obecność modułu Wi-Fi. Dzięki temu obraz z kamery IP może być strumieniowany w czasie rzeczywistym na ekran naszego smartfona lub komputera. Mamy wtedy stały podgląd na monitorowane miejsca.