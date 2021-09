Nowe kanały w telewizyjnej ofercie Play. Nowy pakiet Start

Łukasz Szewczyk

• Play Now TV z nowym pakietem Start z ponad 30 kanałami już od 10 zł miesięcznie

• Dwanaście dodatkowych kanałów dostępnych w Play Now i Play Now TV

W ofercie Play Now TV pojawiło się nowe rozwiązanie dla osób, które chcą sprawdzić możliwości telewizji Play.oferuje ponad 30 podstawowych kanałów o różnorodnej tematyce. Usługa Start dostępna jest w ofercie z Play Now TV Box dla nowych klientów w atrakcyjnej cenie od 10 zł miesięcznie.Dodatkowo, każdy klient oferty telewizyjnej otrzymuje również bezpłatny 30-dniowy dostęp do platformy, który może później dodać wygodnie do swojego rachunku w cenie 34 zł. W tej opcji można dobrać dodatkowoorazz biblioteką topowych filmów oraz seriali. Dzięki możliwości podłączenia anteny do dekodera TV BOX klient może powiększyć listę programów dostępnych w pakiecie o kanały telewizji naziemnej. Obecnie dostępne są trzy opcje do wyboru: pakiet Start z ponad 30 kanałami, Podstawowy z ponad 50 kanałami lub Rozszerzony z ponad 100 kanałami.Dodatkowo Play rozwija portfolio dostępnych programów oraz usług w ofercie swojej telewizji. Od teraz, w Play Now oraz Play Now TV pojawiło się 12 nowych programów zarówno dla najmłodszych odbiorców, jak i starszych widzów.W pakiecie Podstawowym w Play Now oraz Start w Play Now TV klienci będą mieli dostęp do:(kanał kierowany do osób powyżej 50 roku życia oraz całych rodzin),(kanał z największymi hitami polskiej muzyki rozrywkowej),(światowe przeboje muzyki pop i dance),(kanał pełen piosenek i animacji dla najmłodszych widzów),(audycje związane z wnętrzami, remontami, metamorfozami domów i ogrodnictwem oraz programy kulinarne),(kultowe filmy i seriale, ciekawe programy poradnikowe, seriale animowane dla najmłodszych oraz informacje z regionów),(w ramówce znajdują się m.in. teleturnieje, programy typu talk-show, materiały dokumentalne oraz reality shows),(programy ogólno-rozrywkowe),(program o charakterze ogólno-rozrywkowym),(polska stacja muzyczna dla fanów kultury hip-hop) oraz(niemieckojęzyczny kanał telewizyjny)., Power TV HD, Nuta.TV, Top Kids Jr HD, Home T HD, TVC HD, Active Family, Polonia 1, Tele 5, Mixtape TV, DW DeW pakiecie Podstawowym Play Now i Play Now TV znalazł się także, skierowany do młodych nastolatków w wieku 10-16