Allegro startuje z nową usługą logistyczną dla sprzedawców

Łukasz Szewczyk

• One Fulfillment by Allegro to nowa usługa dla sprzedających, obejmująca przechowywanie, pakowanie i dostawę towarów, a także obsługę klienta podczas całego procesu dostawy.

• Do programu pilotażowego zostało zaproszonych kilkadziesiąt firm prowadzących sprzedaż na Allegro.

• Dystrybucja produktów zakupionych na Allegro z jednego centrum logistycznego pozwoli skrócić czas dostawy

Centrum Logistyczne Allegro w Adamowie / Fot. Allegro

Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce, zgodnie z zapowiedziami, uruchamia nową usługę logistyczną - One Fulfillment by Allegro. Sprzedawcy, którzy zdecydują się z niej skorzystać będą mogli zaoferować swoim klientom nie tylko szeroki wybór metod dostawy w wynegocjowanych przez Allegro cenach, ale przede wszystkim zapewnią im dostawę przesyłki już następnego dnia po zakupie lub nawet tego samego dnia.- mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.-- dodaje.Obecnie już ponad 80% zamówień składanych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni i czasy dostaw dynamicznie przyspieszają. Platforma nie ustaje w staraniach, by wspierać ten trend poprzez szereg inicjatyw motywujących sprzedawców i firmy logistyczne do poprawy czasów dostaw, w tym poprzez rozwój oferty własnych innowacyjnych rozwiązań logistycznych. W maju uruchomione zostały pierwsze Allegro Punkty w sieci Kolporter, a do końca roku klienci będą mogli skorzystać z jeszcze większej liczby atrakcyjnych lokalizacji, w których mogą nadawać i odbierać przesyłki z Allegro. Równocześnie platforma "sadzi" sieć nowoczesnych zielonych automatów paczkowych, z których pierwsi klienci skorzystają jeszcze jesienią bieżącego roku. Nowe usługi logistyczne oraz metody dostawy od Allegro jeszcze bardziej usprawnią proces dostarczania zakupów klientom.Aspekt ekologiczny nowej usługi One Fulfillment by Allegro ma duże znaczenie dla platformy, na której sprzedaż prowadzi 125 tys. profesjonalnych sprzedawców. W procesie pakowania Allegro korzysta tylko z materiałów przyjaznych środowisku - certyfikowanych opakowań, papierowych taśm i wypełniaczy, a także wdraża procesy mające na celu zminimalizowanie odpadów. Dzięki nadawaniu przesyłek z jednego miejsca Allegro realizuje też Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w strategii firmy na lata 2020-2023, wpływając na zmniejszenie śladu węglowego.Allegro uruchamia swoja usługę logistyczną w A2 Warsaw Park, gdzie dysponuje powierzchnią 36 500 m2. Niemal 2 800 m2 stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna Magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2.W nowym magazynie Allegro do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników.