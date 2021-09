Play przejmuje UPC Polska. "Nowe możliwości dla klientów"

Łukasz Szewczyk

• Spółka P4, będąca częścią Grupy iliad właściciel sieci Play,, podpisała umowę nabycia 100 proc. udziałów w UPC Polska

• Zamknięcie transakcji spodziewane jest w pierwszej połowie 2022 roku

• Wartość transakcji 7 mld zł

Liberty Global, jeden z wiodących operatorów usług konwergentnych: telewizji, internetu i usług mobilnych na świecie, ogłosił osiągnięcie porozumienia w sprawie sprzedaży 100 proc. swojej sieci w Polsce należącemu do Grupy Iliad operatorowi komórkowemu Play. Liberty Global zgodziło się na sprzedaż UPC Polska przy wycenie w wysokości 7 mld złotych (1,8 mld USD), z uwzględnieniem długu oraz korekt kapitału obrotowego. Cena sprzedaży odzwierciedla około 9-krotność skorygowanej EBITDY, prognozowanej na koniec 2021 roku i blisko 20-krotność szacowanych na koniec tego roku operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych. Realizacja transakcji wymaga spełnienia warunków transakcyjnych oraz odpowiednich zgód regulacyjnych. Obecnie, finalizacja transakcji spodziewana jest w pierwszej połowie 2022 roku.- mówi Mike Fries, Chief Executive Officer, Liberty GlobalNa koniec czerwca zasięg sieci UPC Polska przekroczył 3,7 milionów gospodarstw domowych i 1,5 miliona klientów, którzy korzystali z 1,3 miliona usług internetowych, 1,4 miliona usług telewizyjnych, a także ponad 600 tysięcy usług telefonii stacjonarnej.- przekonuje Robert Redeleanu, prezes UPC PolskaNabycie UPC przez Play wiąże się z chęcią przyspieszenia inwestycji w sieci światłowodowe oraz przyczynia się do realizacji wizji i ambicji spółki w zakresie inwestowania w najnowocześniejsze sieci, usługi mobilne oraz szerokopasmowe. Długofalowa ambicja Play zapewnienia łączności na terenie całego kraju, przyczyni się do cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i przyniesie korzyści konsumentom indywidualnym oraz biznesowym, dzięki bardziej innowacyjnym i kompleksowym ofertom.- powiedział Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.Spółka Iliad należy do Grupy Iliad, która działa pod marką Free we Francji, Iliad we Włoszech i Play w Polsce. Play obsługuje ponad 15 milionów klientów, oferując im usługi telefonii mobilnej, internetu oraz telewizji zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym (w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Nowoczesna sieć operatora w technologii 4G LTE/5G pokrywa 99% populacji.- powiedział Thomas Reynaud, Prezes Zarządu Grupy iliad.W połączeniu z transakcją, Liberty Global zgodziło się na zapewnienie Iliadowi na okres do czterech lat dostępu do określonych usług, w tym głównie z obszaru sieci i technologii. Ostateczna wartość tej współpracy zależeć będzie od faktycznego poziomu potrzeb ze strony Iliad.